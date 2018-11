Gobierno de Sinaloa jinetea $200 millones del Sindicato de la Salud, acusan dirigentes

A pesar de que el Gobierno hace los descuentos a los trabajadores, no lo reportan a las instancias correspondientes, acusó Arcelia Prado Estrada, líder sindical

Karen Bravo

25/11/2018 | 10:33 AM

El Gobierno del Estado tiene un adeudo por 200 millones de pesos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a pesar de que realizan los descuentos correspondientes, acusó Arcelia Prado Estrada, líder sindical.

Señaló que ya ha habido acercamientos con Gobierno para solucionar la deuda, sin embargo, no se concretan los pagos.

“Que no les alcanza el dinero y toman el dinero para otras cosas, lo jinetean”, dijo Prado Estrada.

El Gobierno actual heredó una deuda de 73 millones de pesos de la administración pasada, pero ha incrementado debido a que no reportan los pagos, subrayó.

“Nos han estado abonando, pero quiero que sepan que todavía no terminan de pagarnos porque cada quincena pasa lo mismo, firman un acuerdo la parte de finanzas y el Secretario de Salud y no cumplen, llega la quincena, te descuentan en su talón y se quedan otra vez con el descuento del trabajador y no lo enteran”, comentó.

De la deuda, 139 millones de pesos corresponden a FigloSNTSA y el resto a otras prestaciones de casas comerciales, detalló Prado.

Negocian servicios médicos al personal

Arcelia Prado líder del SNTSA comentó que el Sindicato está en negociaciones para que se les otorgué servicios médicos a mil 580 trabajadores por contrato que laboran en la Secretaría de Salud.

“A ellos no se les paga ninguna prestación y tienen un sueldo precario, entonces vamos a ir a la Ciudad de México para llevar la ponencia ante Hacienda y ver la manera de poderlos ayudar”, expresó.

Hay personal que tiene enfermedades como cáncer, hipertensión o que requieren de cirugías y por no tener servicios médicos no pueden acceder a ellos, agregó.

Además el Sindicato está gestionando que se recodifique a personal de la Secretaría de Salud, que tienen un salario menor al que les corresponde por los títulos con los que cuentan, argumentó Prado.

En el caso de especialidades como psicología, químicos, odontólogos y enfermeras, detalló la líder sindical.