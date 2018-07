Gobierno de Sinaloa no entendió el mensaje de las urnas - Noroeste

Gobierno de Sinaloa no entendió el mensaje de las urnas

El PRI y el Gobernador no terminan de asimilar la lección que les dio la población el 1 de julio, señalando que no quería a los mismos en el poder, señaló David Moreno Lizárraga

Karen Bravo

CULIACÁN._ El PRI no termina de asimilar el mensaje que le dio la ciudadanía en las urnas el pasado 1 de julio, y el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, tampoco lo entendió pues nombró como secretarios de Estado a dos candidatos derrotados en las urnas, señaló David Moreno Lizárraga, presidente de Parlamento Ciudadano.

“Pareciera ser que en Gobierno del Estado no terminan de leer bien el mensaje de la ciudadanía”, dijo.

El martes, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel nombró como nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería a Jesús Valdés, Alcalde con licencia por el municipio de Culiacán; y a Álvaro Ruelas, Alcalde con licencia por el municipio de Ahome, como nuevo Secretario de Desarrollo Sustentable. Situación que provocó el descontento social.

Ambos alcaldes con licencia fueron derrotados en las urnas el 1 de julio, buscando la reelección por la coalición Todos por México.

“El PRI no ha, todavía, asimilado la lección, por eso decimos no sintió el impacto y significado de la decisión de la gesta que hizo la ciudadanía, todavía no termina de ser entendido ni asimilado”, argumentó Moreno Lizárraga.

El Gobernador no leyó el mensaje de la ciudadanía en las urnas al hacer los nuevos nombramientos en el gabinete, reiteró el activista.

“Actuó pensando solidariamente en quienes han estado compartiendo con él la tarea gubernamental y la identidad política, de alguna manera sopesó eso y lo privilegió para tener un equipo de sus afinidades políticas con quien transitar los próximos tres años”, opinó.

Ante esta situación, la ciudadanía debe estar vigilante para que este tipo de prácticas no continúen con los nuevos gobernantes, expresó.

“Nuestra preocupación debe ser que los que llegan no vayan a estar siendo dominados por la cultura política predominante por décadas en nuestro país”.