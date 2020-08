Gobierno de Sinaloa reporta $84 millones pendientes de pago en obra pública; no habían sido turnados a SAyF

El Secretario de Administración y Finanzas Luis Alberto de la Vega Armenta informó que la deuda que existe en obras públicas en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, se debe a que no habían sido turnadas a la Tesorería pese a que algunas datan desde 2017

Karen Bravo

23/08/2020 | 11:01 AM

CULIACÁN._ El Gobierno del Estado mantiene un adeudo de 84 millones de pesos en deuda de obras públicas que datan desde 2017, es decir, al inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel, confirmó el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta.

“Todas estas obras si bien es cierto se contrataron en el 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020 son obras que hasta este año se están turnando a la Secretaría de Administración y Finanzas y se procede el trámite a Tesorería”, explicó el funcionario estatal.

El pasado 12 de agosto Noroeste publicó que hay 41 obras pendientes de pago desde 2017, por una suma de 94 millones 805 mil pesos, según información obtenida por acceso a la información.

Según de la Vega Armenta, el retraso en el pago, se debe a trámites que corresponden a la Secretaría de Obras Públicas.

“Por temas que trae pendientes de ejercicio, temas de bitácora, problemas que pueden tener el uso de suelo, algo en las obras. Detalles que son técnicos y que Obras Públicas es quien lo pudiera tener”, expuso.

Entre el 10 y el 12 de agosto, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó pagos por 30 millones de pesos como abono al adeudo de obras, y pretenden liquidar los 84 millones de pesos pendientes, afirmó el Secretario.

“Cabe comentarte que hemos tenido muchos problemas en cuanto a flujo, el ingreso no se ha comportado en la medida que nosotros esperamos y no es nada más un tema de Sinaloa, es un tema del país y es un tema del mundo, los ingresos no se han comportado satisfactoriamente”, dijo.

“Todo tiene que ver de marzo para acá con el tema de la pandemia. Nuestra caída de ingresos se viene reflejando a partir de mayo en los ingresos propios”, explicó.

Pese a los problemas de flujo de recursos, de la Vega Armenta afirma que el Estado ha pagado entre 600 y 700 millones de pesos en obra pública en el 2020, además de avanzar en pagos a proveedores.

“Hemos pagado alrededor de 300 y tantos millones de pesos de proveedores y esperamos seguir cumpliendo en la medida que la pandemia y nuestro ingreso nos dé la posibilidad”, dijo.