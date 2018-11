Gobierno de Sinaloa y municipios incumplieron con Ley de Asentamientos Humanos

La Senadora Imelda Castro señala que se sigue construyendo en zonas inundables del estado

Gabriel Mercado

10/11/2018 | 10:33 AM

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa y los municipios incumplieron con la Ley de Asentamientos Humanos que rige desde el año pasado al país y se ha continuado construyendo incluso en zonas inundables, dijo la Senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro.

En encuentro con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Culiacán, la legisladora refirió que en esta misma situación se encuentran varias entidades del país, quienes no han homologado su marco legal y por ello el Legislativo les dará un plazo fatal para que hagan lo conducente.

“Será un plazo de unos 50 días, dos o tres meses, porque ya venció el plazo desde que se publicó la ley, comentó.

Añadió que además la Ley de Obra Pública federal y estatal serán reformadas en aras de una mayor transparencia y combate a la corrupción.

En entrevista con los medios puso como ejemplo lo ocurrido con el aeropuerto de la Ciudad de México donde existen señalamientos de sobre costos y ampliación de la obra, lo que derivó en la consulta impulsada por López Obrador y su próxima cancelación para sustituirlo por el proyecto de Santa Lucía.

Mencionó que estas reformas podrían incluir el tema precisamente de la consulta pública para grandes obras de interés de los mexicanos, tal como se hará con la construcción del tren maya.

Constructores preocupados por la inseguridad

En el encuentro los agremiados de la CMIC señalaron que el tema de la inseguridad es preocupante y se estima se pierden 15 mil millones de pesos anuales en robos y los hace pensar están en indefensión

“No hay ninguna constructora que no sufra uno o dos asaltos al año, hasta maquinaria pesada se llevan, y la mueven en la noche cuando no deberían andar y no pasa nada”, mencionó uno de los asistentes.

Refirieron que de cada 100 delitos si acaso tres son castigados y mientras en otros países es más seguro haya castigos, en México continúan los robos porque tiene la garantía que no serán detenidos.

“No quisiéramos que nuestros hijos no se dedicarán a nuestra profesión porque la consideramos de alto riesgo”, refirieron.