Gobierno de Tamaulipas denuncia a la CFE ante Fiscalía estatal por documento apócrifo sobre apagón

La Secretaría General de Gobierno tamaulipeco, que dijo 'el caso no debe quedar impune'

Noroeste / Redacción

El Gobierno de Tamaulipas denunció ayer domingo 3 de enero, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, la supuesta falsificación del documento que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó para justificar el apagón que afectó a 12 estados de la República y a 10.3 millones de usuarios el pasado lunes 28 de diciembre, en el que se advierte que la causa fue un incendio en pastizales.

La Secretaría General de Gobierno tamaulipeco, que dijo "el caso no debe quedar impune", informó que presentó ante la Fiscalía estatal una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en la empresa paraestatal, a fin de que las investigaciones identifiquen y sancionen a los responsables de elaborar y difundir documentos apócrifos.

El Gobierno estatal recordó que el pasado 29 de diciembre en conferencia de prensa conjunta con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la CFE justificó el apagón, ocurrido un día antes, por las supuestas afectaciones de un incendio de pastizales a dos líneas de transmisión localizadas en el municipio de Padilla, Tamaulipas.

La CFE exhibió ante los medios de comunicación un supuesto documento apócrifo, con el propósito de atribuirle a la Coordinación Estatal de Protección Civil una comunicación que nunca existió.

"La falsificación de documentos en este caso es evidente porque, la firma expuesta del Director de Coordinación con Municipios es diferente a la del funcionario estatal. El mismo servidor nunca suscribió el oficio presentado", señaló el Gobierno tamaulipeco.

Además, indicó que el formato y la disposición de los logotipos incorporados en el documento presentado por la CFE son distintos a los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

"Es falsa la descripción de hechos porque Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado, y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911. El número de folio es fraudulento al no coincidir con la serie institucional, además de que carece de sellos de despachado", señaló.

Asimismo, manifestó que ante la falta de honestidad y comisión de delitos en la elaboración y difusión de documentos apócrifos, que dijo, quedó manifiesta en la conferencia de prensa encabezada por la CFE, "estas conductas deben ser investigadas y deslindar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de que los responsables sean sancionados".

ALIANZA FEDERALISTE PIDE SE CASTIGUE A RESPONSABLES DE APAGÓN

Por su parte, los 10 gobernadores de la oposición que integran la Alianza Federalista -entre ellos Tamaulipas, exigieron que se identifique y se sancione a los responsables al interior de la CFE por presentar documentos falsos a Protección Civil de Tamaulipas, respecto a la causa del apagón del pasado 28 de diciembre.

"La Alianza Federalista exige la identificación de responsables y la aplicación de las sanciones que correspondan con base en las denuncias de hechos sustentadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales fueron interpuestas por el Gobierno de Tamaulipas ante la FGR y la Fiscalía General de Justicia del Estado de la misma entidad", señaló.

"Es por demás grave que una institución pública del ámbito federal, como es la CFE, se preste a la falsificación de documentos con el objetivo de ocultar a la opinión pública su mala administración, así como las deficiencias en su conducción de operaciones y mantenimiento de capacidades", denunció.

"Este acto, tan ilegal como deshonesto, debe ser investigado con toda seriedad y sancionado con la mayor severidad […] De ahí que merecen una explicación apegada a la verdad de las fallas al interior de la CFE que provocaron la falta de suministro", indicó.

En el documento, los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista también exigieron al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, hacer una rectificación pública sobre los hechos, donde explique a la población "en forma inmediata lo acontecido".

El pasado 30 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, pero que el funcionario federal depende del Poder Ejecutivo.

“Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré”, indicó el mandatario nacional.

“Piensan que Manuel Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo lo estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”, señaló el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que hay campañas en contra de los servidores públicos que tienen un pensamiento más cercano al suyo, pero a los funcionarios “moderados fresas” no los tocan.

“Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el Presidente, a esos les dan pero duro. Me doy cuenta, pues, de todo esto”, comentó el político tabasqueño.

López Obrador afirmó que con lo del apagón que afectó a 12 estados de la República y a 10.3 millones de usuarios el pasado lunes 28 de diciembre, se busca hacer un escándalo, porque los particulares que recibieron permisos para generar energía quisieran que se les entregara el sector y se destruyera a la CFE.

“Lo que pasa es de que desde [Carlos] Salinas de Gortari se apostó a privatizar la industria eléctrica. Durante el Gobierno de Salinas, en 1992, se reformó una ley secundaria para empezar a entregar permisos a particulares”, detalló el presidente.

“¿Que buscaban? Quedarse con el mercado de la energía eléctrica. Eso era lo que buscaban, desde el principio, y esto llevaba a la par ir destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad, quitarle el mercado a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarla. Algo parecido a lo que echaron a andar en contra de Pemex”, acusó el mandatario nacional.

“Entonces, hay un problema, como este apagón y hacen un escándalo, y se supone de que ‘ya es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad’, cosa que ellos quisieran, que ansían para que se entregue el sector a los particulares, entonces es un asunto de negocios básicamente, nada más que al Presidente de México el único negocio que le importa es el negocio público”, abundó.

“Con el cambio, nosotros decidimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa pública, y si lo que predomina en el sector energético es el lucro pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias el uso doméstico, para las empresas”, agregó.

“Yo he hecho el compromiso de que no va a aumentar el precio pero necesitamos que no haya abuso, necesitamos que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos, y necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”, reiteró.

“Entonces, estas empresas tienen voceros en México y en el extranjero, por ejemplo el periódico El País, de España, es un defensor de la privatización de la industria eléctrica, porque estas empresas, tienen también acciones seguramente en ese periódico. Y aquí en México, pues el periódico que representa a ese sector privado, nacional o extranjero, es el Reforma”, señaló.

El pasado 29 de diciembre, Pedro Granados Ramírez, titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas, afirmó que es falso el oficio presentado por la CFE en rueda de prensa, con el que aseguró que un incendio de 30 hectáreas de pastizal en el municipio de Padilla, fue la causa del apagón que afectó 12 estados y 10.3 millones de usuarios.

“Nos sorprendió a nosotros ver que hay un comunicado, supuestamente con origen en Protección Civil Tamaulipas, donde se habla que hay una actuación en la atención de ese incendio que se dice es la causa de un mega apagón”, afirmó el funcionario estatal en entrevista con diario El Financiero.

Asimismo, Granados Ramírez aclaró que en ningún momento, ni elementos de la Coordinación estatal de PC, ni del municipio de Padilla, participaron en el supuesto incendio de 38 hectáreas de pastizal.

Además, el funcionario estatal dijo desconocer quién pudo haber generado el documento presentado, “pero lo que sí estamos claros es que no fuimos nosotros”, afirmando que incluso la firma de Emmanuel González Márquez, coordinador de Municipios de Protección Civil de Tamaulipas, no corresponde a la real.

“Hay muchas otras características de ese comunicado como horarios, unidades que supuestamente participaron, las acciones que supuestamente se hicieron, el número de oficio, los logotipos, nada qué ver, no es un documento nuestro, desconozco quién lo pudo haber hecho”, detalló Granados Ramírez.

El Coordinador de Protección Civil de dicha entidad, indicó que tras conocer la noticia en la rueda de prensa de la CFE, se comunicó con la dirección de Protección Civil en el municipio de Padilla, como con González Márquez, confirmando que no tuvieron participaron alguna en los supuestos hechos.

Granados Ramírez dijo, además, que los fuertes vientos que se registraron por el frente frío número 23, pudieron provocar incendios en varios puntos del estado, sin embargo, apuntó que en el que se señaló en la citada rueda de prensa, no participaron en su contención.

En rueda de prensa previa, la tarde de ese mismo 29 de diciembre, la CFE informó que un incendio en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padilla, a la orilla de la carretera federal 85 Victoria-Monterrey, provocó la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 kV.

Estas se encuentran ubicadas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León (donde están las subestaciones Lajas y Güémez), lo que supuestamente originó el desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó sin suministro eléctrico a 10.3 millones de usuarios en el país.

“Al detectar el incendio se dio parte a Protección Civil local. Debido a las condiciones meteorológicas que provocaron fuertes vientos el fuego se extendió y derivado de ello dos líneas salieron de servicio”, dijo Noé Peña Silva, director de CFE Transmisión.

“[El incendio] es el inicio del evento que tuvimos el día de ayer [lunes 28 de diciembre] y qué es lo que lo provocó, es algo fortuito en base a este incendio perfectamente detectado”, enfatizó Peña Silva, en conferencia de prensa virtual.

Al detectar el incendio se dio parte a Protección Civil local, que supuestamente consignó el evento. Debido a las condiciones meteorológicas que provocaron fuertes vientos el fuego se extendió y derivado de ello dos líneas salieron de servicio, añadió el director de CFE Transmisión.

Tras el incendio se desencadenaron diversos eventos que provocaron el corte de energía eléctrica, según agregó Carlos Gonzalo Meléndez Román, director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

El funcionario federal añadió que la participación de generadores renovables de energía es de un nivel “excesivo”, debido a lo que llamó una “desarticulación del sistema eléctrico nacional.