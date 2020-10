Gobierno debe reconsiderar entrada a estadios de beisbol por brote Covid: PAN

El Club Tomateros de Culiacán informó que sobre 13 contagios de coronavirus entre el cuerpo técnico y jugadores, ante esta situación las autoridades deben de reconsiderar el aforo que se tenía proyectado para la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, opinó el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega

Las autoridades deben reconsiderar el aforo de aficionados en los estadios de beisbol ante el brote de Covid-19 que reportó uno de los clubes, opinó el presidente estatal del PAN en Sinaloa Juan Carlos Estrada Vega.

“Es un error, sabemos que desafortunadamente la presencia del virus ahí está, la vida debe continuar estoy de acuerdo, las actividades se tienen que reactivar pero tiene que ser con gradualidad, tiene que ser entendiendo que no podemos ponderar por encima de la salud ningún otro tema”, comentó.

Durante este fin de semana, el Club Tomateros de Culiacán informó que tiene 13 integrantes contagiados de Covid-19, entre ellos el mánager Benjamil Gil.

Ante esta situación las autoridades competentes deben de considerar reducir el aforo en los estadios al 20 por ciento, comentó Estrada Vega, ya que la propuesta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel era del 40 por ciento.

“Es una medida muy arriesgada, una medida que podemos lamentar y espero que se recapacite y no se abran a esa capacidad, sino a la que estamos planteando, y no porque nosotros seamos expertos sino porque se necesita sentido común para entender pues que no puedes tener a la gente muy cerquita una de otra”, dijo.

“Porque ahí se grita porque la gente se apasiona y de alguna forma hay contacto más directo de los que están arriba con los que están abajo porque están las butacas o las gradas muy cerquitas unas de otras”, añadió.