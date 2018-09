GUASAVE

Gobierno del Estado debe asumir control de la Jumapag: Consejera

Desde el año pasado, el consejo de la paramunicipal sugirió que se declarara en quiebra a la Junta de Agua para que el Gobierno del Estado tomara el control, pero hicieron caso omiso, dijo la presidenta de Coparmex, Nubia Puentes Llanos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado debe ser declarada en quiebra para que el Gobierno del Estado asuma su control para garantizar los servicios a la ciudadanía, expresó Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La presidenta de Coparmex Guasave y consejera de la Jumapag indicó que desde el año pasado hicieron esa sugerencia a quienes dirigen el organismo, pero hicieron caso omiso y hoy con la intervención del SAT a sus cajas y el “congelamiento” de sus cuentas bancarias queda más que demostrado que ese es el camino correcto.

“Me queda claro como consejera que la Junta de Agua está más que quebrada. Hay un antecedente, desde el año pasado se propuso en el Consejo que la Junta de Agua Potable se declarara en quiebra porque por ley, cuando un Municipio no puede tener un organismo trabajando como debe de ser, al Gobierno del Estado le corresponde entrar para que el servicio no se deje de dar, porque es obligación del gobierno dar un servicio de calidad, ¿por qué no lo hicieron?”, cuestionó.

Puentes Llanos recordó que en su momento se habló con la administración actual y se invitó a CEAPAS para analizar la situación, pero nunca se caminó en ese tema, porque argumentaron que sí había oportunidad de rescatar a la Jumapag de la crisis, cosa que no ha sucedido.

Desde el martes, el SAT intervino las cajas de la Jumapag y “congeló” sus cuentas bancarias debido a un adeudo de 18 millones 800 mil pesos por impuesto sobre la renta descontado a los trabajadores, pero no enterados al fisco. El adeudo data desde 2014.

La presidenta de Coparmex indicó que les sorprendió esta situación porque la desconocían y fue hasta el jueves por la tarde que les informó la gerente Paula Elena Gil Sandoval.

“No han sido lo transparentes que deben ser porque se supone que un consejo está para apoyar a la Junta a tomar decisiones y no se pueden tomar decisiones ocultando la situación”, expresó.

Agregó que el consejo ha planteado que se emprendan diversas acciones encaminadas al mejoramiento financiero de la Jumapag, sin embargo, han hecho oídos sordos.

“Han sido las últimas conversaciones que se han tenido con la gerente, entonces ¿para qué sirve tener un consejo si al final vamos a funcionar como adorno?, en la mesa lo comentamos con los otros compañeros que es un tema muy delicado y nosotros con el compromiso de buscar la mejora de la Junta de Agua y que los servicios se den como deben de darse, porque la ciudadanía se merece servicios de calidad”, dijo.

Puentes Llanos exigió a los gobiernos municipal y estatal resolver esta situación lo antes posible y que informen al consejo la estrategia que se va a aplicar.