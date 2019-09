Gobierno del Estado quitarÃ¡ paso peatonal seguro que puso el Ayuntamiento de CuliacÃ¡n

Gobierno del Estado quitará paso peatonal seguro que puso el Ayuntamiento de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro reconoció que la administración de Quirino Ordaz Coppel pondrá un semáforo inteligente en el lugar, ya cimentado, se quitará el paso peatonal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Luego de la presión mediática de un sector de la ciudadanía, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel quitará el paso peatonal ubicado en el Parque Acuático y lo cambiará por un semáforo inteligente, confirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán reconoció que el Estado tiene la intención de quitar el paso peatonal. Ya desde hoy a tempranas horas se vio personal haciendo labores para implementar este semáforo, sin embargo aún no hay fecha confirmada para cuando ya culminen los trabajos.

“Qué bueno que yo inicié esto para que pongan un semáforo, pero hoy la gente ahora va a chillar, la misma, porque ahora se van parar a fuerza, no van a disminuir la velocidad, y yo no me opongo a que lo quite el Gobernador o el equipo de él, que lo quiten, pero lo sustituyan por algo mejor”, compartió.

Fue el 20 de julio cuando comenzaron los trabajos para poner este paso seguro que está ubicado en el Paseo Niños Héroes a la altura del Parque Acuático, sin embargo desde su implementación tuvo muchas críticas por parte de la ciudadanía.

Estrada Ferreiro dejó claro que el Ayuntamiento no quitará el paso peatonal, sin embargo si el Estado decide poner un semáforo inteligente lo aceptará, pero de ninguna manera permitirá que quiten el paso, si el semáforo no está culminado.

“Yo no lo voy a quitar, que lo quiten ellos, si ponen el semáforo, si no lo ponen yo me opongo a que lo quiten, yo me atravieso ahí, pero ese semáforo es un semáforo inteligente, con botón, y si ponen otro que lo pongan, sería mejor, para que sepa la gente lo que duele, porque se van a parar a fuerzas, y los 30 minutos se van a convertir en un minuto”, aseveró.