GOBIERNO El robo de cÃ¡maras de vigilancia se dio porque funcionan y molesta a la delincuencia

GOBIERNO El robo de cámaras de vigilancia se dio porque funcionan y molesta a la delincuencia

Fernanda González

MAZATLÁN.- El Gobernador Quirino Ordaz Coppel manifestó que el robo de videocámaras de vigilancia en Mazatlán se dio porque realmente funcionan y están molestando a la delincuencia organizada.

"Que está molestando (las videocámaras), a mi me parece que si no estuvieran funcionando, no estuvieran buscando afectar", aseguró.

Están grupos delincuenciales tras robo de cámaras de vigilancia: SSPM

La semana pasada fueron hurtadas 10 cámaras de vigilancia de difrentes puntos de la ciudad, zonas con acceso a entradas-salidas del puerto.

Y dijo que se van a reponer, pero también anunció que se instalarán más videocámaras.

"Vamos a meter más cámaras también, vamos a invertir en más cámaras no solo en reponerlas, en que haya más cámaras de vigilancia", aseguró.

Explicó que el año pasado se invirtieron alrededor de 700 millones de pesos en equipamiento de seguridad.

Aseguró que ya se está haciendo una evaluación de las necesidades de cada Municipio en cuestión de vigilancia, para etiquetar la inversión.

"Está haciéndose un diagnóstico de cada uno de los municipios para ver las necesidades correspondientes, pero el año pasado, entre equipamiento de cámaras, en patrullas, que mucha falta hace, fueron más de 270 patrullas las que hemos entregado, motocicletas para seguridad, capacitación, pues fueron más de 800 millones de pesos", dijo.

Y aseguró que si la Iniciativa Privada se sumara, el rezago fuera menor.

"(Vamos a invertir) Lo que sea necesario en cámaras, vamos a reforzar mucho ese trabajo y creo que si se suma el sector privado, los comercios, las empresas, pues vamos a avanzar más rápido en el rezago que hay", dijo