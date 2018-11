Gobierno espaÃ±ol concede nacionalidad a Alejandro GonzÃ¡lez IÃ±Ã¡rritu

Gobierno español concede nacionalidad a Alejandro González Iñárritu

Los hijos y la esposa del director de cine, ganador de cinco premios Óscar, ya ostentan dicha nacionalidad

Noroeste / Redacción

30/11/2018 | 11:25 AM

El gobierno español anunció que concedió la nacionalidad por carta de naturaleza al multioscarizado director mexicano Alejandro González Iñárritu y al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes.

El anuncio fue hecho por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

En el caso de González Iñárritu, uno de los mejores cineastas del panorama cinematográfico mundial, ganador de cinco premios Óscar, según reconoció el gobierno en un comunicado, se tomaron en cuenta "sus múltiples lazos afectivos y familiares con nuestro país", difundió larepublica.pe.

El texto recordó que la esposa e hijos de González Iñárritu ya ostentan dicha nacionalidad y destacó que el realizador colaboró con cadenas públicas españolas en su película Biutiful, rodada en Barcelona.

En lo profesional, el director de cintas como: Babel, Birdman o El renacido ha levantado la voz en un corto animado donde participa como narrador e invita al espectador a apoyar la solicitud de una fiscalía general autónoma e independiente.

El corto de dos minutos con veinte segundos lleva como título Arriba el telón y es un esfuerzo que intenta alcanzar un México justo. Allí, Iñárritu menciona el suceso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, hecho que conmocionó no solo a su país de origen sino a todo el mundo.

Las marchas y las protestas en contra del gobierno mexicano, el cual no se esforzó por resolver el caso, hicieron eco por mucho tiempo. Todavía al día de hoy los estudiantes no han sido encontrados y no se ve una resolución cercana en el horizonte.

DECRETOS

El Consejo de Ministros aprobó este viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tres reales decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu, al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y al atleta de origen marroquí Zaid Ait Malek, citó servimedia.es.