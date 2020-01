Gobierno falló en previsión para aplicar Insabi, pero gobernadores manoteaban dinero del Seguro Popular

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La aplicación del Instituto de Salud para el Bienestar se forzó y el gobierno federal no previó muchas cosas, pero los gobernadores lo han rechazado porque ya no podrán manotear el dinero como lo hacían para el seguro popular, denunció la Senadora Imelda Castro Castro.

En conferencia de prensa realizada esta mañana, Castro Castro dijo que si este programa, que catalogó de “gran calado”, no se lanzaba desde el 1 de enero de este año, tendrían que comenzar a aplicarlo desde el 2021.

“Esta es una reforma de gran calado. El Insabi es el inicio de una nueva concepción en la atención a la salud de los mexicanos, este tema lo ha dicho el Presidente de la República, es de lo más complejo, porque se vino acumulando como en seguridad y como en otros aspectos de la vida nacional, un conjunto de vicios, de simulaciones, de gastos muy altos, pero sin un modelo, sin un nuevo modelo de salud, entonces no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, que el Insabi pueda a funcionar como debe de ser”, señaló.

Para este programa, recalcó, hay recursos suficientes, pues los diputados aprobaron 44 mil millones de pesos para su operación.

“Quizá haya vacíos, los hay, porque se ha demostrado, con los problemas que se están presentando, es decir, ejecutivos, en general, porque nosotros como senadores, como legisladores, ya hicimos todo lo que nos tocaba hacer, pero miren, el Insabi, lo aprobamos hace unas semanas, había estado yendo y viniendo en las cámaras, y nosotros como senadores le dimos el cierre”, señaló.

“Es explicable que no pueda entrar tan rápido, el Seguro Popular sigue dándole cobertura, no hay una suspensión de la atención”.

Un reportero cuestionó a la senadora por qué hay ciudadanos que se han quejado por la falta de atención y abasto de medicamento; sin embargo, ella explicó que se debe a una confusión.

“... sí hay atención en el marco del Seguro Popular, sí hay atención, evidentemente que se vino una oleada, en donde la gente dijo: bueno, ya me dijeron que donde me presente me van a atender, toda esa gente que no estaba en el Seguro Popular, que no tiene Issste, que no tiene IMSS, que no tiene ninguna seguridad, en atención, pues se fue a las clínicas, y esa es la crisis de inicio que tiene el Insabi”, dijo.

“Es decir, sí hay vacíos, le faltó previsión al gobierno federal y eso es evidente, pero no podemos olvidar que los gobernadores están todavía en la resistencia contra el Insabi, porque evidentemente ya no van a poder manotear el dinero que manoteaban del Seguro Popular, era tremendo ese tema, era un manejo, hacían lo que querían con el dinero del Seguro Popular”.

Insistió que esta resistencia se debe a que los Gobernadores aprovechaban estos recursos para otras cosas.

“Se tiene que resolver, porque el andamiaje jurídico legislativo ya está, solamente es un tema que esa nueva política pública se implemente adecuadamente, y eso ya le toca a los gobernadores y eso ya le toca al gobierno federal”, explicó.