Gobierno federal anuncia subasta de autos de sÃºper lujo, blindados y aeronaves que usÃ³ administraciÃ³n de PeÃ±a

Gobierno federal anuncia subasta de autos de súper lujo, blindados y aeronaves que usó administración de Peña

El Presidente López Obrador anunció esta mañana dos tianguis para vender vehículos y aviones utilizados por el que denominó gobierno faraónico

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy una serie de medidas de austeridad.

Dijo que recibió un “Gobierno faraónico” en donde el director del Infonavit, por ejemplo, ganaba 700 mil pesos mensuales.

Mostró un video de los vehículos blindados que se subastarán en un tianguis: motos, camionetas, autos Audi, Mercedes Benz, BMW, etcétera, de todo lujo.

“Línea machuchona”, “modelo fifí”, dijo. Señaló que quieren obtener alrededor de 100 millones de pesos y que lo recaudado será para la Guardia Nacional. El tianguis es el 23 y 24 de febrero.

Y el 26 y 27 de abril se subastarán aviones. Anunció que también 76 aviones y helicópteros se pondrán a la venta en el aeropuerto de Santa Lucía días después que la feria de automóviles.

López Obrador recordó que los fondos para su Gobierno saldrán también de la política de austeridad que está llevando a cabo. Recordó que también ya se redujeron los salarios y señaló que se enteró que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos.

“Yo quiero recordarles que la fórmula que se está aplicando para financiar el desarrollo del país consiste básicamente en acabar la corrupción, desterrar la corrupción del País y en aplicar una política de austeridad republicana”, dijo.

“Esos fondos nos van a permitir financiar el desarrollo, por eso no a los aumentos de impuestos, no al incremento de deuda, no a los gasolinazos y algunos sostienen que no alcanza y yo estoy seguro que es suficiente y hasta nos va a sobrar porque era mucho el robo, el saqueo, la corrupción. Y mucho también el derroche, en un Gobierno faraónico, de lujos”, añadió.

Dijo que ya se hicieron los avalúos de las unidades y que se van a vender: 171 camionetas; 7 tracto camiones; 23 pick up; 9 autos compactos; 30 motocicletas; 12 camiones; 2 tractores agrícolas; 2 autobuses; 5 remolques; 1 BMV blindado y un Audi blindado.

Dio a conocer el precio de las unidades y el avalúo. Ejemplificó que el Audi blindado costó más de 6 millones 335 mil, y que se subastará de inicio en más de un millón 991 mil pesos.

“Ése es línea fifí”, añadió. Aseguró que se estará pendiente de a quién se venderán, que no sea gente que se dedique a actividades ilícitas.