Gobierno federal desmanteló instituciones del campo: Hernández Álvarez

En la toma de protesta al Comité Municipal Campesino No. 21 el legislador y productor expuso que hay un retraso en el pago de la tonelada de maíz

América Armenta

CULIACÁN._ La falta de personal en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en la Seguridad Alimentaria Mexicana, que pertenece a esa secretaría, es una de las principales cuestiones por las que el Diputado Faustino Hernández Álvarez consideró que no se ha hecho justicia al campo sinaloense y no se ha pagado lo acordado por Gobierno federal.

“En este año desaparece la secretaría de agricultura SADER, no hay más que cuatro gentes que trabajan en la SADER, y con el programa de SEGALMEX están embotellado porque no tiene personal técnico, no tiene personal capacitado y si a eso le sumamos que los acopiadores no pagan cuando tienen que pagar, pues esa es la lucha, primeramente con el diálogo y si no, vamos a tener que tumbar la puerta, tomar bodegas y exigir lo que nos corresponde por justicia y por justicia es la rentabilidad del campo”, aseveró el también líder de las comunidades agrarias, Hernández Álvarez.

El legislador emitió un mensaje a productores y pidió evitar la simulación y trabajar en torno a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, pues existen retos como el pago de las cosechas del ciclo agrícola 2019-2020, que se ha retrasado, hasta el pago del incentivo comprometido por el gobierno federal que corresponde a 359.69 pesos por tonelada de maíz.

Dijo que actualmente tanto acopiadores como gobierno federal ha retrasado el papeleo y con ello los pagos en cuestión y que, además, se deberá trabajar para que se cumpla el ingreso de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz conforme a lo anunciado.

Hernández Álvarez reiteró la inminente desaparición de la SADER, e indicó que es una institución que ha sido desmantelada por la actual administración federal.

Evento

El llamado a trabajar por el campo sinaloense se realizó este fin de semana al tomar protesta de la nueva dirigencia del Comité Municipal Campesino No. 21, encabezada por Leonardo Rocha Salazar.

“Gracias a ese liderazgo que tiene ya se está viendo otra vez fortalecida esta gran organización, el compromiso de cada uno de los Comité es trabajar tanto de los dos sectores, principalmente del más olvidado, la zona de los altos”, dijo Rocha Salazar.

Al evento asistieron los ex dirigentes del CMC #21 Manuel Salido, Ramón Hernández y Rosario Ceniceros, así como el actual presidente de la Asociación Ganadera Local de Eldorado, Jesús García y los síndicos municipales de San Lorenzo, Tacuichamona, Baila y Emiliano Zapata, Jesús López, Felipe Torres, Armando González y Armando Larrañaga, respectivamente.