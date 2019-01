Gobierno federal distribuye la Cartilla Moral de Alfonso Reyes impresa y en versión PDF

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).—El Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador comenzó a distribuir hoy la Cartilla Moral que enfatiza el respeto a valores como el amor a la Patria, a la naturaleza y a las personas. El documento se basa en las propuestas que el escritor Alfonso Reyes hizo en 1944 para formar moralmente a las y los estudiantes mexicanos.

Hoy, durante el arranque del programa de pensiones para adultos mayores en Valle de Chalco, Estado de México, López Obrador anunció que iniciaría la distribución de la Cartilla Moral para fortalecer los valores de la población.

Te compartimos la Cartilla Moral de Alfonso Reyes — una guía de respeto que habla del amor a la Patria, a la naturaleza y a los demás. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Consulta el documento👇🏽https://t.co/OtIK7WGm4Q pic.twitter.com/5ufbsy25Vb — Gobierno de México (@GobiernoMX) 14 de enero de 2019

“Antes teníamos más valores, no han podido los corruptos acabar con los valores de México, pero necesitamos fortalecerlos. No es triunfar, como lo venían estableciendo, a toda costa sin escrúpulos. […] Es poder decirles a todos: sólo siendo buenos, podemos ser felices, porque la felicidad no es sólo acumular riquezas, la verdades felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo”, dijo.

El documento formará parte de los materiales seleccionados para los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, como indica la cartilla.

Aunque el texto data de 1944, se le hicieron retoques y le fueron añadidas referencias a nuevos temas.

“La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”, escribió el Presidente López Obrador en la presentación del documento.

La cartilla, reeditada por la Secretaría de Educación Pública, contiene 14 apartados:

1. La moral y el bien

2. Cuerpo y alma

3. Civilización y cultura

4. Los respetos morales

5. Respeto a nuestra persona

6. La familia

7. La sociedad

8. La ley y el derecho

9. La patria

10. La sociedad humana

11. La naturaleza

12. El valor moral

13. Primer resumen

14. Segundo resumen