Gobierno federal ha faltado al compromiso de dar protecciÃ³n a periodistas en MÃ©xico: CPJ

Gobierno federal ha faltado al compromiso de dar protección a periodistas en México: CPJ

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), considera que el problema es la falta de apoyo al gremio desde años

Belem Angulo

“Es un tema que no es de ayer ni de hoy”, consideró el representante del Committee to Protect Journalists (Comité de Protección a Periodistas), Jan-Albert Hootsen, sobre la posibilidad de quitar presupuesto del fideicomiso para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y resaltó que no hay un compromiso del Gobierno federal hacia el gremio.

“El problema principal no es tanto que el Gobierno federal está contemplando quitar el fideicomiso o no, el problema principal es que, Andrés Manuel López Obrador, no se ha mostrado suficientemente comprometido a brindar una protección integral, con suficientes recursos, suficiente capacitación y suficiente transparencia y ahí creo que tenemos, justo en esa parte, tocar la discusión”, declaró el activista.

Hootsen mencionó que la falta de apoyo y la disminución del mismo se veía desde el momento de analizar el actuar del Congreso o del mismo Gobierno federal ante la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, detalló que el panorama no era favorecedor para el gremio.

“El gobierno no se ha comprometido lo suficiente en crear un mecanismo con una visión realmente integral, diremos nacional, todo se ha intentado desde la Ciudad de México con poca presencia regional y eso ha resultado en una protección bastante deficiente”, reiteró.

“Sabemos que ya antes de la pandemia del Covid-19, el Gobierno federal hubo muchas críticas de los fideicomisos federales, incluso hubo ideas de cómo deshacerse de la misma figura, sin embargo, lo tenemos que monitorear desde muy cerca”, añadió.

El representante del CPJ expresó que aún no es un hecho que se va a quitar el fideicomiso del mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es posible que el fideicomiso siga existiendo, pero con otro tipo de coordinación y rendición de cuentas.

“No sabemos todavía exactamente cómo va a ser, yo creo que va a ser sujeto a un montón de observaciones y también a discusiones, de que algo va a cambiar eso si es lo más probable”, enfatizó.

Asesinato

Jan-Albert Hootsen expuso que durante el fin de semana pasado el periodista Jorge Armenta, que estaba adjunto al mecanismo de protección fue asesinado, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, Armenta ya había recibido amenazas de muerte. Hootsen mencionó que es el quinto periodista asesinado que estaba incorporado al mecanismo de protección.