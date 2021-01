Gobierno federal liga a García Luna con contratos de penales privados

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se refirió este día a unos contratos privados de penales privados por un monto de 190 mil millones de pesos que corresponderá hasta 2032 y en otros hasta 2036 y 2037, que se firmaron en la época del presidente de la República Felipe Calderón

Carlos Álvarez

13/01/2021 | 08:24 AM

Felipe Calderón, ex Presidente de México, y a sus espaldas, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad. Foto: Tomada de latimes.com

MÉXICO._ Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ligó este miércoles a Genaro García Luna con los contratos de penales privados en México y acusó que se deben 190 mil millones de pesos de los mismos.

"Hay un monto pendiente por pagar en años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que corresponderá hasta 2032 y en otros hasta 2036 y 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años de 266 mil 300 millones de pesos", indicó la funcionaria federal.

"La firma de estos convenios dieron lugar en la época del presidente de la República, Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna", agregó Rodríguez Velázquez.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se busca un acuerdo con los proveedores de servicios en los penales privados o de lo contrario amagó con cancelar los contratos.

"Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero, he dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública", dijo el presidente.

Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo", abundó López Obrador.

El pasado 13 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó 10 contratos por más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvav Inc., “que ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos en el caso García Luna”.

Según la institución federal, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017, el Gobierno de México otorgó nueve contratos a dicha compañía, por una cantidad de 390 millones de dólares, con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por 270 millones de pesos, a través del presupuesto tradicional.

A través de un comunicado, la SHCP detalló que existe un contrato por un total de 19 millones 848 mil dólares, con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, es decir, 30 por ciento del monto total.

“El objeto del contrato se estableció para: suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12 Guanajuato [ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Laguna de Guadalupe, en el municipio de Ocampo]”, agregó la SHCP.

“Derivado de la revisión de la documentación de este contrato, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (RPS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encontraron potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago”, abundó la Secretaría

“En la DGA no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor. En el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema integral, ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas. En minuta incompleta se exponen diversas razones que impedían concluir los trabajos durante la vigencia del contrato; sin embargo, no existe convenio modificatorio”, detalló la SHCP.

“Como apoyo de la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares, de fecha 15 de octubre de 2019, el proveedor anexa como soporte documental, la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en la PRS. No existe evidencia documental de la liberación del sistema y puesta en marcha”, indicó.

Por último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en la actualidad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) están revisando información de diversos contratos celebrados con la empresa Nunvav Inc.

Ese mismo 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que dos días antes de que concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, éste entregó un contrato por 19 millones de dólares a una empresa ligada a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, para “cursos” que solo tres personas los recibieron.

“Ayer me decía el Secretario de Hacienda [y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez], y yo siempre digo lo que pienso porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el Gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, de un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares”, señaló el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño detalló que el Gobierno Federal todavía debe casi seis millones de dólares por este contrato.

“Y lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron con el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media”, añadió.

“Una empresa. Entonces está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia. Yo me enteré ayer. Es una empresa ligada al señor García Luna. Hoy les damos ya toda la información. Imagínense que ahora que vamos a evaluar los 109 fideicomisos lo que vamos a encontrar”, comentó López Obrador.