Gobierno federal pagará $450 millones a televisoras por transmitir clases

Carlos Álvarez

04/08/2020 | 09:03 AM

MÉXICO._ El Gobierno Federal pactó el lunes con las principales televisoras (Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, Milenio) que transmitan a través de 6 canales más 4 mil 500 contenidos educativos -para el beneficio de 30 millones de estudiantes de niveles básico y medio superior, que regresarán a clases a distancia en el ciclo 2020-2021-, con una "cuota mínima de inversión", lo que implicaría destinar 450 millones de pesos, unos 3.87 millones de pesos diarios entre el 24 de agosto y el 18 de diciembre de este año.

Tras reconocer que no hay condiciones para regresar a las aulas de manera presencial, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la colaboración de Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Benjamín Salinas (TV Azteca), Olegario Vázquez Aldir (Imagen) y Francisco González Albuerne (Multimedios), para ampliar la cobertura del programa Aprende en Casa II.

"El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial" por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) dijo el funcionario federal el lunes, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las televisoras se comprometieron a brindar el servicio de distribución, difusión y transmisión de contenidos visuales educativos sin fines de lucro a través de los canales multiplexados con que cuentan", detalló del programa académico que se implementará por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020, lo que representa 12 centavos al día por alumno”, indicó la SEP en una tarjeta informativa.

El mandatario nacional resaltó que la cobertura será en todo el territorio nacional, por la integración de las televisoras privadas y las públicas, y reconoció que el acuerdo con Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, Milenio tendrá un costo económico, aunque cobrarán una “cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, la vamos a bautizar así, tarifa social".

CONTRATO DE 36 DE MDP PARA EMPRESA DE MATERIALES AUDIOVISUALES

Por otra parte se conoció que la SEP pagará hasta 36 millones de pesos a una empresa de outsourcing que trabaja para Grupo Elektra, y una productora privada, para elaborar materiales audiovisuales para el regreso a clases.

El pasado 17 de junio, Sinergia Consultoría de Negocios, en consorcio con Prime Show Productora, ganó la licitación para el servicio de producción, programación y transmisión de materiales audiovisuales y multimedia, hasta el 31 de diciembre.

En su portal de internet, Sinergia enumera entre sus clientes de servicios de recursos humanos a TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Afore Azteca y Seguros Azteca. Mientras que Prime Show es una proveedora habitual de contenidos de la SEP.

El consorcio se comprometió a conseguir a 322 profesionales de la pedagogía y la comunicación, en 89 categorías distintas, incluidos guionistas, productores, diseñadores, camarógrafos, asistentes y todo lo necesario para generar contenidos educativos.

Este equipo trabaja para la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) de la SEP, en particular para su directora de Producción Audiovisual, María Cristina Prado Arias, y debe entregar 20 tipos distintos de materiales, que van de cápsulas de tres minutos hasta programas de dos horas, ya sea pregrabados o en vivo.

El contrato es abierto, por un monto máximo de 36.1 millones de pesos con IVA incluido, y el pago final dependerá del número de programas y cápsulas entregados, que fueron cotizados de manera unitaria.

-Con información de Reforma.