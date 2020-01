Gobierno federal tendrÃ¡ este aÃ±o 50% menos de presupuesto para comunicaciÃ³n

Gobierno federal tendrá este año 50% menos de presupuesto para comunicación

La administración de Peña Nieto en su último año tuvo para gastar en promoción 8 mil 537 millones de pesos. Ahora el monto destinado para esto es de 2 mil 452 mdp

Animal Político

06/01/2020 | 11:37 AM

Para 2020, el gasto en servicios de comunicación social y publicidad de todo el gobierno federal, lo que se conoce como concepto 3600, tiene aprobado un monto de 2 mil 452 millones 509 mil 122 pesos, eso es casi la mitad de lo que tuvo en 2019, cuando registró un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 4 mil 211 millones, 215 mil 495 pesos.

El presupuesto suele registrar una variación cuando la Secretaría de Hacienda autoriza adecuaciones presupuestarias a las dependencias, pero el año pasado no hubo una adecuación importante, después de los ajustes quedó en 4 mil 103 millones 740 mil 026 pesos.

De eso, hasta el tercer trimestre de 2019, de acuerdo al último dato registrado en la plataforma de Transparencia Presupuestaria del gobierno, solo se habían gastado 395 millones 638 mil 813 pesos.

Eso rompe con lo que solía suceder en otros años, como en el 2018, cuando este rubro tuvo un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, órgano encargado de esa tarea, de 3 mil 156 millones 087 mil 761 pesos, pero después Hacienda le autorizó adecuaciones hasta casi triplicarlo y dejarlo en 8 mil 537 millones 031 mil 488 pesos.

“De acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no puede haber incrementos al presupuesto de publicidad oficial cuando hay una crisis o cuando suben los precios de petróleo, esto no se respetó en la administración de Peña Nieto, cada año hacían adecuaciones presupuestarias superiores al 50%”, dice Paulina Castaño, investigadora en el Programa de Justicia Fiscal de Fundar, donde trabaja en los proyectos de Publicidad Oficial y Migración.

De acuerdo a los datos registrados en la plataforma de Transparencia Presupuestaria, el gobierno de Peña Nieto terminó gastando 8 mil 179 millones 689 mil 433 pesos en 2018; entonces lo que tiene la administración federal para comunicación este año es alrededor de una cuarta parte de lo que se erogó en el último año del gobierno anterior.

Entre las dependencias que tienen las mayores pérdidas en gasto para comunicación y publicidad está la Oficina de Presidencia, que se queda sin nada, cuando en 2019 tuvo un presupuesto modificado de 9 millones 219 mil 634 pesos, y en 2018, uno de 45 millones 510 mil 117 pesos.

Gobernación también pierde, para este año tiene un monto aprobado de 233 millones 744 mil 732 pesos. Mientras que en 2018, los diputados le dieron solo 180 millones 111 mil 187 pesos, pero después Hacienda casi se lo quintuplicó hasta llegar a 916 millones 782 mil 408 pesos.

La propia Hacienda se queda este año con casi la mitad de lo que tuvo el anterior, al pasar de 204 millones 943 mil 676 pesos de presupuesto modificado en 2019 a 111 millones 790 mil 421 pesos en 2020. Pero si se compara el monto actual con el del último año de Peña Nieto, cuando tuvo un presupuesto modificado para comunicación y publicidad de 605 millones 394 mil 662 pesos, entonces tiene solo 18.4%, en términos reales, de lo que tenía hace dos años.

Aquellos tiempos

La mayoría de las secretarías de Estado han tenido una variación importante si se comparan los montos para este rubro de 2020, no tanto con los de 2019 sino con los del último año de Peña Nieto.

Salud tuvo para gastar hace dos años un mil 097 millones 298 mil 315 pesos, mientras que para este se queda con solo 86 millones 291 mil 441 pesos, apenas 7.8% de lo anterior, en términos absolutos. Trabajo tuvo en el último año de Peña 106 millones 415 mil 210 pesos, y ahora tiene solo 3 millones 472 mil 963 pesos (el 3.2%).

Por su parte, Bienestar tuvo en 2018 un presupuesto modificado de 519 millones 713 mil 724 pesos, y en 2020 se queda solo con 10 millones 910 mil 655 pesos (2%). Turismo es otra que se quedará con una mínima parte de lo que solía tener, al pasar de un presupuesto modificado en 2018 de 622 millones 412 mil 437 pesos a 6 millones 454 mil 674 pesos en 2020 (1%).

En tanto que Medio Ambiente tenía hace dos años 690 millones 888 mil 374 pesos y ahora se queda con 23 millones 460 mil 427 pesos (3.3%). Mientras que Agricultura tiene este año un presupuesto de 15 millones 168 mil 162 pesos, y en 2018 tuvo un presupuesto modificado de 148 millones 250 mil 669 pesos (10.2%).

Economía pasó de un presupuesto modificado en el tramo final de la administración anterior de 355 millones 152 mil 371 pesos a un presupuesto asignado para 2020 de 6 millones 648 mil 566 pesos (1.8%).

Paulina Castaño, de Fundar, señala que hasta el gobierno de Enrique Peña la cuestión de las modificaciones hacia arriba del presupuesto representaban un problema, no solo porque no respetaban la ley, también porque las dependencias las solicitaban y Hacienda las autorizaba, “pero estas adecuaciones son algo muy discrecional, son movimientos para los que no hay reglas claras ni fiscalización adecuada”.

Por eso, dice, es que desde hace muchos años se están pidiendo candados para los sobre ejercicios, vía estas adecuaciones presupuestales. Pero ahora también, asegura la investigadora, “hay que pedir candados para los subejercicios, como el que se ve en comunicación y publicidad oficial para el tercer trimestre de 2019, porque eso también atenta contra los derechos de los ciudadanos”.