Gobierno Municipal de Escuinapa ha faltado a los ideales de Morena: Martha Elena LÃ³pez

Gobierno Municipal de Escuinapa ha faltado a los ideales de Morena: Martha Elena López

"En el Gobierno Municipal se dejó de lado los ideales de Morena, no mentir, no traicionar, no robar, mienten y sí lo señalas te colocan en riesgo, eso me da temor", dijo.

Carolina Tiznado

25/06/2019 | 6:24 PM

Martha Elena López. Foto: Carolina Tiznado

ESCUINAPA.- El Gobierno Municipal ha faltado a los ideales del Movimiento de Regeneración Nacional, donde además criticar coloca a las personas en riesgo, señaló la regidora Martha Elena López Corona. "En el Gobierno Municipal se dejó de lado los ideales de Morena, no mentir, no traicionar, no robar, mienten y sí lo señalas te colocan en riesgo, eso me da temor", dijo. Indicó que después de que en una sesión de Cabildo, solicitó solución y que se cumpliera la ley con trabajadores que tienen doble función dentro de la Comuna, empezó a ser víctima de una serie de ataques a través de redes sociales. Se creó un perfil de conocida red social, con su nombre, subieron fotografías de su familia y de ella, desde ahí empezaron a atacar a diversas personas, con la consigna probablemente de que le hicieran algún daño. El hecho le causó caer al Hospital General pues es diabética, el hecho la colocó en riesgo de ser agredida pero también ocasionó daños a su salud. Sin embargo, no dejará de señalar lo que está mal, pues no era ese el proyecto que tenían como partido, manifestó. "Tal vez buscaban callarme, en realidad tengo miedo, estoy sola aquí, tengo diabetes y después de lo de Facebook no se de dónde me atacaran" dijo. Lamento que se esté dando una situación como esta, que se les ponga en riesgo por emitir su opinión, pues sólo puede considerar que los ataques provienen de la Comuna. "El Presidente desde octubre no lo vemos, no nos reune, dice que nuestro problema es de dinero, no queremos dinero en eso está equivocado, queremos que las cosas se hagan bien" puntualizó.

