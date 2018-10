Gobierno no pactarÃ¡ con el crimen organizado, seÃ±ala Alfonso Durazo

INSEGURIDAD

Gobierno no pactará con el crimen organizado, señala Alfonso Durazo

Informó el Senador que el Gobierno próximo combatirá el crimen con estrategia social y no con la fuerza

Karen Bravo

El Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no negociará con el crimen organizado, aseguró Alfonso Durazo, Senador de la República.

"No hay ninguna posibilidad, ningún interés del futuro Gobierno de llegar a negociaciones con el crimen organizado", aseguró.

"Como Estado tendremos la responsabilidad de combatirlo y lo haremos puntualmente", añadió.

Este lunes, el Senador presidió el Diálogo Ciudadano por la Paz y Bienestar que fue organizado tras la cancelación del Foro de Pacificación.

Previo a la reunión que sostuvo con diversos colectivos ciudadanos víctimas de la violencia en Sinaloa, explicó que el próximo Gobierno le dará prioridad a crímenes del fuero común como robo a casa habitación, secuestro, extorsión y robo de vehículo.

"No ignoraremos al narcotráfico y no renunciaremos por supuesto a su combate, será responsabilidad de combatir a todas las organizaciones criminales en el país incluido por supuesto y de manera particular el narcotráfico", dijo Durazo.

La estrategia de seguridad del próximo Gobierno abarcará aspectos de atención social como educación y salud, en lugar de combatir por la fuerza al crimen organizado, detalló el Senador.

"Pondremos énfasis en combatir su capacidad económica que le da capacidad para operar y para corromper", dijo.

"El uso exclusivo de la fuerza ha probado su fracaso", agregó.

Combatir el crimen organizado por la fuerza, solo ha provocado que desde el 2006 haya crecido el índice delictivo en el país, aseguró Alfonso Durazo.

"Ese solo hecho habla del fracaso de la estrategia, para nosotros la fuerza será el último recurso como debe ser en todo estado democrático", dijo.