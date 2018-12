Â¡Gobierno ratero, regresa mi dinero!, gritan trabajadores de Salud en Los Mochis

¡Gobierno ratero, regresa mi dinero!, gritan trabajadores de Salud en Los Mochis

Empleados de Salud mantienen el paro laboral para exigir el pago de prestaciones que les adeuda el Gobierno del Estado

Carlos Bojórquez

AHOME._ Al grito de “¡Gobierno ratero, regresa mi dinero!”, los trabajadores de los centros de Salud de Ahome, El Fuerte y Choix, así como del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, marcharon por las calles de Los Mochis hasta la explanada de Palacio Municipal para exigir el pago de prestaciones que les adeuda el Gobierno del Estado.

Un contingente salió del Centro de Salud, ubicado al poniente de Los Mochis, el otro partió del Hospital General, ubicado al oriente, y se encontraron en el Centro, para de ahí dirigirse juntos a Palacio, donde tuvieron un mitin.

Los trabajadores de Salud están en paro indefinido desde el lunes en todo el Estado, argumentando que sólo por el concepto de pagos a terceros les adeudan alrededor de 200 millones de pesos.

Miguel Ángel Valdez Ramírez, secretario general de la Subsección 02 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 44, indicó que las promesas incumplidas los han obligado a radicalizar sus protestas, y pidió comprensión a la población.

“Ya ha sido mucho el incumplimiento, y hoy la base trabajadora tomó las calles para denunciar estos desvíos. La población se ha dado cuenta que durante todo el año hemos estado en paros intermitentes, pero hoy queremos solución, y no nos vamos a mover del paro laboral”, dijo.

Señaló que las deducciones para pagos a terceros no han dejado de hacerse vía nómina, pero no llegan a las empresas acreedoras.

“Nos generan intereses moratorios, nos mandan a buró de crédito, y así de amolados nos tienen. El incumplimiento ha sido tal, que si yo debía 20 mil pesos, ahorita se me ha convertido en 30 o 40 mil, por los intereses, y nos tienen bien ahorcados. Ahora queremos que paguen a terceros y se hagan cargo de los intereses, porque si no, nos van a dejar colgados, ahorita ya los intereses rebasan lo que teníamos de crédito, y eso no es justo”, expuso.

“Se enviciaron, agarraron nuestra lana para cubrir otras necesidades que no debe ser, y eso es desvío de recursos. Le hemos pedido al Gobernador que aplique la Ley de Responsabilidades, pero parece que para ellos no existe. Te puedo apostar que a ellos no les falta su lana, y buenos sueldos”, agregó.

El líder sindical consideró que al Gobierno del Estado no le ha interesado la salud de la población, pues además de incumplir el pago de prestaciones a los trabajadores, los hospitales operan sin insumos y no hay medicamentos.

“El doctor Encinas se ha dedicado a publicar y salir mucho en las fotos y videos, en los medios y en el Face, pero la verdad, no le está poniendo atención a lo que realmente debe ser, el tener bien a sus trabajadores. Esto ha sido peor, porque siguen robando nuestro dinero”, externó.

Cabe mencionar, que en Ahome, El Fuerte y Choix, los centros de salud cuentan con una plantilla total de mil trabajadores.