Gobierno sÃ­ propuso que estados paguen por la Guardia Nacional; ahora buscan dar marcha atrÃ¡s

Gobierno sí propuso que estados paguen por la Guardia Nacional; ahora buscan dar marcha atrás

La próxima semana inicia discusión de leyes secundarias y de Estrategia Nacional de Seguridad; se podría convocar a un periodo extraordinario

Animal Político

En la propuesta de Ley de la Guardia Nacional que el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, entregó la semana pasada al Senado se planteó que los estados y municipios financien de forma parcial, con sus propios recursos, el apoyo que eventualmente reciban de la Guardia Nacional.

La Presidencia informó a Animal Político que el gobierno buscará dar marcha atrás a su propia propuesta y que este requisito se elimine.

“Los proyectos de ley que se enviaron son propuestas iniciales que seguramente sufrirán cambios en el proceso legislativo (…) se deja en claro que al menos se tendrá este cambio” dijo la Presidencia.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los documentos que se analizan para las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional sí se establece el pago de estados y municipios para este servicio.

“El documento que se analiza sí establece el pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, con lo que no estamos de acuerdo, sí existe, pero ya se va a quitar para que no haya ninguna duda”.

López Obrador explicó que el gobierno de México va a ir rectificando, “vamos a ir corrigiendo, vamos, que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca”.

Animal Político publicó el pasado 12 de abril varios de los puntos incluidos en la propuesta de Ley de Guardia Nacional, entre ellas el pago que estados y municipios tendrían que hacer a cambio de ese apoyo.

La Ley de Guardia Nacional es una de varias leyes reglamentarias que deben expedirse de acuerdo con la reforma constitucional ya aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo.

En el numeral 1 del artículo segundo transitorio de dicha reforma se estableció que la Ley de la Guardia Nacional debe detallar, entre otras cosas, los supuestos de coordinación y colaboración con autoridades estatales y municipales.

Atendiendo esa indicación la propuesta de Ley de Guardia Nacional (que Julio Scherer entregó al senador Ricardo Monreal junto con iniciativas de otras dos leyes y que el equipo del propio senador difundió después) aborda, en su Título Sexto, los referidos supuestos de colaboración.

Y es en el artículo 96 de ese apartado en el que específicamente se propone que los estados y municipios cubran en parte la operación de la Guardia. Se transcribe literalmente a continuación:

“Artículo 96: Las entidades federativas y los municipios que reciben la colaboración de la Guardia Nacional, aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente lo costos de operación de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración. También se harán cargo de solventar los gastos de los hechos o situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración”.

“No van a pagar nada”

Este 16 de abril, durante su conferencia de prensa matutina el presidente fue cuestionado por un reportero sobre la referida propuesta y el pago que gobiernos locales tendrían que hacer por el apoyo de la Guardia Nacional.

López Obrador lo negó rotundamente. De inicio rechazó que se hubieran presentado ya propuestas de leyes secundarias. Luego corrigió y dijo que sí se habían enviado iniciativas relacionadas con la Guardia, pero insistió en decir que no era cierto que se contemplara el pago de gobiernos locales por el apoyo.

“No van a pagar nada, o sea, estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales. No es ese el propósito. La Guardia Nacional va a ser financiada por el gobierno federal, o sea, no le va a costar ni a los estados ni a los municipios (…) me quedé con la duda acerca de si ya se enviaron las iniciativas, creo que sí, y van en el Senado a analizarse las leyes complementarias, reglamentarias, para el funcionamiento de la Guardia Nacional (…) pero no hay nada, de eso sí estoy seguro, que signifique que vayan a pagar los municipios”, expresó.

Animal Político buscó a la Oficina de la Presidencia para conocer el motivo por el cual el López Obrador negó lo que su propio gobierno propuso al Senado la semana pasada. La respuesta fue que lo enviado a la Cámara Alta era una primera propuesta y que, como el secretario de Seguridad Alfonso Durazo declaró en su momento, podría sufrir modificaciones.

De hecho, la Oficina de Presidencia dijo que con toda seguridad iba a haber modificaciones al menos en cuanto a este punto.

“Los proyectos de ley que se enviaron son propuestas iniciales que seguramente sufrirán cambios en el proceso legislativo. Particularmente Durazo ha enfatizado que son documentos de trabajo, más que propuestas. Se hace el énfasis en el proceso legislativo, que seguramente será de Parlamento Abierto (…) y ya se deja claro que al menos tendrá ese cambio”, fue la respuesta de la oficina.

¿Cuándo se discutirán los cambios?

Autoridades del Senado indicaron que las tres propuestas de iniciativa de leyes secundarias relacionadas con la Guardia Nacional entregadas por la Presidencia la semana pasada, así como otras iniciativas más de la oposición fueron turnadas a mesas técnicas de trabajo para la elaboración de los dictámenes iniciales.

En dichas mesas de trabajo participan tanto representantes de la Junta de Coordinación Política, como de las comisiones de Justicia, Seguridad y Puntos Constitucionales. Se analiza, entre otras cosas, convocar a especialistas para que aporten sus puntos de vista en torno a los proyectos.

En el Senado advirtieron que la discusión y aprobación de estas leyes, así como de la Estrategia Nacional de Seguridad es una prioridad para las próximas semanas y no descartaron que pudiera incluso convocarse a un periodo extraordinario si las mismas no quedan aprobadas en este periodo ordinario que concluye en al finalizar abril.

Cambios en estrategia de seguridad

El Senado publicó la propuesta de modificaciones enviada por el gobierno a su proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad, la cual debe ser discutida y aprobada por mayoría calificada en la Cámara Alta.

Estas actualizaciones se presentaron de común acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Senado luego de que el documento anterior quedó desactualizado tras la aprobación de una Guaria Nacional de carácter civil y no militar, como se planteó originalmente.

Entre las modificaciones planteadas se incluye la intención de que las Fuerzas Armadas formalicen su participación temporal y colaborativa en tareas de seguridad pública, actividades en las que podrán participar durante los próximos cinco años de acuerdo con la reforma aprobada en materia de Guardia Nacional.

El documento elimina un párrafo de la propuesta anterior donde se establecía que el mando operativo de la Guardia estaría a cargo de militares en el terreno y de marinos en zonas costeras. En su lugar incorpora una amplia descripción de la Guardia Nacional y su mando civil con disciplina militar.

Por otra parte, en la estrategia se sostiene que gracias a la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, se detendrá el fenómeno de la “puerta giratoria” lo que, a decir del gobierno, permitirá un combate más eficaz a las actividades criminales.

Asimismo se promete que habrá un mayor combate a los esquemas financieros del crimen organizado y no solo a la actividad propia del narcotráfico o a la detención de objetivos prioritarios.

Finalmente agrega importancia de que se revisen las condiciones salariales y laborales de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública del país.