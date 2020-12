Gobiernos federal y estatal honran con memorial a víctimas de masacre en Bavispe, Sonora

En presencia de las familias Langford, Miller, Johnson y LeBarón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no exista contubernio entre la delincuencia y las autoridades

Carlos Álvarez

El Gobierno Federal y el estatal de Sonora, honraron con un memorial a las víctimas de la masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, en el municipio de Bavispe.

En presencia de las familias Langford, Miller, Johnson y LeBarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este jueves a que no exista contubernio entre la delincuencia y las autoridades.

"Que por una vez la delincuencia y por otro lado la autoridad, pero que no haya contubernios, que no haya asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad, porque eso arruina todo", indicó el mandatario nacional.

"Ya esa etapa pasó, nosotros no tenemos ni vamos a permitir que haya contubernio, que haya acuerdos de ningún tipo con la delincuencia organizada. Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro", prometió el político tabasqueño

"Vamos a continuar, tenemos que seguir adelante, no va a ser en vano lo que se haga para que haya justicia y se termine la violencia en nuestro país", agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien agregó que su sueño es que México viva en paz.

"Es como una utopía, es un sueño que queremos que se convierta en realidad. Esa utopía es la que nos hace caminar, ese ideal el que todos logremos vivir en paz en nuestro país y en el mundo, porque también lo más importante es pensar en un mundo sin fronteras", recalcó el presidente.

"En lo que debe ser el mundo de la fraternidad universal, el que todos podamos llevar a la práctica esa doctrina milenaria que se resume en una frase, el amor al prójimo, el hacer el bien sin mirar a quien, el entender que solo siendo buenos, podemos ser felices", agregó López Obrador.

"Sonora lloró esta pérdida. Por eso, es importante este memorial porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, no quede en el olvido. Por eso, se llama memorial para que constantemente nos convoque a recordar a tener presente a no olvidar", expresó la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

"Hay cosas que no pueden suceder nunca jamás y esta es una de ellas y para que esta pérdida no sea en vano antes que nada la justicia, la prevención, la lucha contra la impunidad, la voluntad para que siempre ganen los buenos", abundó la mandataria estatal sonorense.

Este mismo día, Luis Cresencio Sandoval González, informó que hasta el momento se han logrado 17 detenciones por la masacre y están pendientes 15 órdenes de aprehensión.

"Destacando que ya se detuvo el pasado 23 de noviembre al autor intelectual de la agresión que también era el jefe de plaza de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua", comentó el mando militar.

Durante la conferencia de prensa presidencial matutina, el general recordó que el 4 de noviembre de 2019 se desplegó personal militar y de la Guardia Nacional para la búsqueda de agresores y preservar el lugar de los hechos. Asimismo, se reforzó la seguridad en el área y se establecieron tres puestos de seguridad sobre la ruta Bavispe-Janos.

"Como parte de las acciones para generar condiciones de seguridad se inauguraron dos cuarteles de la Guardia Nacional, uno en Bavispe y otro en Moctezuma, que el día de ayer fue inaugurado por el señor presidente", agregó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

"Estos dos cuarteles de la Guardia coadyuvan a la seguridad del área. La presencia va a ser a partir del tiempo de establecimiento, una presencia permanente, constante y también coadyuvando con las actividades de investigación que está haciendo el grupo interinstitucional", informó el mando militar.

Aunado a ello, Sandoval González afirmó que este grupo interinstitucional tiene pendientes de cumplimiento 15 órdenes de aprehensión que ya fueron trabajando, y que la Fiscalía General de la República [FGR) realizó todas las actividades, pero falta ejecutarlas.

DETENCIÓN DE "EL MUDO", AUTOR INTELECTUAL DE LA MASACRE

Roberto González Montes, alias “El 32” o “El Mudo”, supuesto autor intelectual de la masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, fue detenido el pasado 23 de noviembre, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por miembros de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El presunto delincuente -supuesto jefe de plaza en el municipio de Nuevo Casas Grandes del grupo delictivo La Línea, vinculado al Cártel de Juárez y señalado como el autor intelectual- fue capturado junto a sus escoltas Eulalio Domínguez Alanís y Julio César Casavantes Radovich, según informó la FGR.

El Grupo Interinstitucional del caso Bavispe ejecutó el operativo de captura en las inmediaciones de la localidad de Juan Mata Ortiz, en el municipio de Nuevo Casas Grandes. A los detenidos les aseguraron 4 paquetes de mariguana, 2 armas largas, 3 cortas, cargadores y cartuchos.

“Al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó darse a la fuga a bordo de un vehículo tipo pick-up, siendo interceptado y detenido más adelante sin realizarse un solo disparo; al momento de su detención se encontraba acompañado por Eulalio ‘N’ y Julio César ‘N'”, explicó la FGR.

Los detenidos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuya sede se encuentra en la Ciudad de México. El presunto operador de La Línea cuenta con dos órdenes de aprehensión y se le atribuye la autoría intelectual del múltiple asesinato ocurrido el 4 de noviembre del 2019.

El 23 de noviembre, la FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. Según la Fiscalía, dirigió a aproximadamente 100 personas armadas para tomar la plaza de Agua Prieta en Sonora y así tener el control por parte de la organización de La Línea.

“El 32” o “El Mudo” trabajó como policía municipal de Madera, en Chihuahua, y es señalado por autoridades como el jefe de plaza de la Línea de Nuevo Casas Grandes hasta Puerto Palomas. Con su aprehensión, suman 17 presuntos integrantes del grupo criminal relacionados con la masacre de Bavispe.

EMBAJADOR DE EU Y LOS LEBARÓN RECONOCEN LA DETENCIÓN

Por su parte, el pasado 24 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, celebró en su cuenta de la red social Twitter la captura de “El 32” por parte de la FGR y aseguró que la justicia llegará para las familias de las víctimas de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford.

“Hoy nos informó SEIDO que detuvieron a otros implicados en la masacre a mi hija, nietos y familia; son Roberto “N”, El 32, Eulalio “N”, El Cóndor, y Julio “N”. Gracias a todos los que han estado al pendiente. Asistiré a la audiencia para seguir informando. Que Dios los bendiga”, tuiteó Adrián LeBarón el pasado 23 de noviembre.

“La familia LeBarón reconoce el esfuerzo de esta institución para su aprehensión, además del profesionalismo con el que su personal ha actuado; quienes vivimos en esa zona, sabemos del grave riesgo que se padece, por lo que su labor no ha sido fácil”, indicaron Adrián, Bryan y Julián LeBarón en un posicionamiento.

Los LeBarón mencionaron que celebran que en las calles haya menos criminales, ya que han dejado comunidades heridas, y sobre todo, un país repleto de familias separadas, de hijos huérfanos y de padres desolados. Asimismo, reconocieron la coordinación con la Sedena, la Semar, Guardia Nacional y con el Poder Judicial, así como la participación en su momento, expusieron, de las autoridades de Estados Unidos.

“Nos comentaron que el criminal apodado “El 32″ es de los más peligrosos de la región y fue de los personajes protagonistas en el episodio sangriento, donde asesinaron a parte de nuestra familia […] De las instituciones mexicanas esperamos la continuidad para que se desarrolle un proceso justo, con jueces totalmente profesionales e incorruptibles, donde se sancione con todo el rigor de la ley a estos criminales; pensando en la comunidad que ya debe librarse de vivir entre este tipo personas”, recalcaron.

“Reconocemos este esfuerzo institucional, y hacemos un llamado para que esta justicia también la puedan obtener las más de 56 mil familias mexicanas que han sido víctimas de la violencia en este sexenio, sin dejar de pensar en todos los casos pendientes. Han demostrado que sí se puede dar solución, que tienen la capacidad, ahora esperamos se contagie esta actitud de ser altamente eficientes”, agregaron.

Los integrantes de la familia LeBarón indicaron que seguirán asistiendo a las audiencias, ya que consideran esencial seguir informando a su pueblo y al país.

“Sobre todo, por el interés y solidaridad que siempre, en todo momento nos han demostrado, y la cual agradecemos profundamente”, finalizaron su posicionamiento.

El 4 de noviembre de 2019, nueve miembros de las familias LeBarón, Langford y Miller -tres mujeres adultas y seis menores de edad-, fueron asesinados en la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, en los límites con Chihuahua.

Entre las víctimas se encontraba la hija de Adrián LeBarón, Rhonita Miller (30 años de edad) y cuatro hijos de la mujer: Jacob Jr. (12); Krystal (10), así como los gemelos Titus y Tiana (de 8 meses de edad), quienes fueron hallados carbonizados dentro de una camioneta calcinada.