Golazo de Tecatito Corona da triunfo al Porto

OPORTO._ El futbolista mexicano volvió a tener actividad en la Liga de Portugal y por segundo partido consecutivo anotó un gol, aunque en esta ocasión sirvió para vencer 1-0 al Marítimo y llevarse los tres puntos al FC Porto.

En actividad de la jornada 26, Jesús Manuel Corona Ruiz vio acción durante los 90 minutos, sin embargo, apenas al minuto 6 anotó el gol con el que sentenció la derrota del rival.

Golo do @FCPorto ! Tecatito Corona surpreende tudo e todos com um grande golo! Está aberto o marcador no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/VU4cCC8OIU