Golden State y sus incÃ³gnitas de cara a las Finales 2019 de la NBA

BALONCESTO

Golden State y sus incógnitas de cara a las Finales 2019 de la NBA

DeMarcus Cousins podría volver para el inicio de la serie por el título ante los Raptors de Toronto

Noroeste / Redacción

Los Warriors de Golden State busca conseguir su tercer título de manera consecutiva frente a los Raptors de Toronto en estas próximas Finales de la NBA 2019.

Aunque estén jugando a un gran nivel, como lo demostraron en la serie frente a los Blazers de Portland Trail, los Warriors quieren contar con todos sus jugadores para alcanzar su máximo deseo.

Tienen dos ausencias muy pesadas en estos Playoffs: Kevin Durant y DeMarcus Cousins. KD todavía no pudo ni practicar en una cancha, pero Cousins parece estar casi de vuelta, ya que entrenó a la par del equipo y participó de los partidos amistosos entre los jugadores.

Incluso el entrenador, Steve Kerr, ha dicho que espera ver a Cousins como el cinco titular de su equipo si está disponible para jugar.

“Sería increíble hacerlo jugar si está saludable”, dijo Kerr. “Pero hay muchos factores: tiene que estar preparado y tiene que sentirse acondicionado para hacerlo. No tengo idea de cómo está él porque no lo he puesto contra un rival. Igualmente, tenemos muchas opciones”.

JUEGO 1

Jueves 30 de mayo

Golden State en Toronto

19:00 Horas