BOXEO

Golovkin no representa un reto para mí, es un negocio: ‘Canelo’ Álvarez

El boxeador mexicano se envalentonó y habló sobre la polémica con GGG y aseguró que él es el púgil al que todos quieren enfrentar

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Saúl “Canelo” Álvarez volvió a tocar el tema de una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin y un tanto molesto por las críticas que constantemente le hacen sobre sus rivales, comparó la situación que ahora vive “GGG”.

El púgil mexicano fue contundente al declarar que “GGG” ya no es un estelar del boxeo e hizo énfasis en el tipo de rivales que ha tenido después de enfrentarlo.

“Yo soy el rival a vencer, al que todos quieren enfrentar. Desde que peleó conmigo Golovkin ¿Qué ha hecho?. No ha hecho nada. Si yo estuviera en la pelea en la que él está ahorita (VS Derevyanchenko) ya me estuvieran tirando, que si es un bulto, que esto, que el otro. Es ilógico. El afán es conmigo”.

Álvarez continuó con sus críticas a Gennady recordando que ya le dio dos oportunidades y en ninguna lo pudo vencer, por eso ya no lo ve como un reto sino como un negocio.

“Yo vengo de enfrentar a puro campeón mundial, subiendo dos divisiones él con rivales que vienen de perder. Ya no representa ningún reto, ya le gané, la di 24 rounds y no pudo. ¿Qué va pasar en la tercera? Le voy a volver a ganar, hasta lo voy a noquear. Es más un negocio”, dijo en palabras para TV Azteca.

Más allá de que la afición al boxeo pide una tercera entrega de la “Canelo vs GGG”, Saúl pide a su promotora mejores retos y si llegara a aceptar la batalla contra Golovkin, sería por una muy buena cantidad de dinero.

“Ya hablé con los de la promotora. Si quieren pelea con él para mi lo único que representa es un negocio. No representa un reto, no lo voy a hacer. Si quieren la pelea preséntenme números y a lo mejor. Yo quiero otro tipo de retos”.

Álvarez se encuentra en la parte final de su preparación rumbo al combate que tendrá ante el ruso Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre.