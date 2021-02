Golpe de pandemia a hoteleros de Culiacán significó una reducción de empleos de un 20%

Manuel de las Rivas, líder del gremio en la ciudad, explicó que la experiencia personal que tuvo con su negocio durante la pandemia es que sufrió una pérdida de un 40 por ciento en la reducción de ingresos

José Abraham Sanz

La Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán estima que el golpe sufrido por la pandemia del coronavirus en el gremio provocó que se redujera un 20 por ciento la fuerza laboral, señaló el nuevo presidente Manuel de las Rivas.

También explicó que la experiencia personal que tuvo con su negocio durante la pandemia es que sufrió una pérdida de un 40 por ciento en la reducción de ingresos.

“Desde a que empezó la pandemia nos pidió la autoridad que cerráramos centros de consumo, precisamente para evitar que esto se propagase, ¿no?, entonces tuvimos que cerrar bares, tuvimos que cerrar centros de eventos, de convenciones, en este caso de este recinto”, dijo en una conferencia de prensa realizada en el hotel San Marcos, en el centro de Culiacán.

“Y todo esto, pues nos bajó bastante los ingresos”.

“... eso aunado a que nos pidieron también limitar la cantidad de cuartos que podíamos vender, ese fue el primer embate que tuvimos con respecto a la cerrazón, que nos solicitaron por la emergencia de salud, contribuir; sin embargo, eso obviamente tiene su costo y tuvimos un descalabro económico sustancial en el 2020. Rogábamos que con la venida de la vacuna pudiéramos empezar a darle vuelta al tema, sin embargo, parece que volvió con más fuerza, vinieron nuevas cepas, la gente bajó la guardia, quizás por el hartazgo de estar tanto tiempo recluidos, encerrados, y esto generó otra vez que tuviéramos altas en contagios”.

Recalcó que por esta situación es que la autoridad empezó a pintar con colores y ejemplificar como un semáforo la situación de la pandemia en los estados y los municipios, algo que nuevamente fue usado para limitar las actividades.

“Eso no ha dejado que esto tienda a volver a la normalidad, todavía estamos con las naves haciendo agua, como se diría, y nosotros achicando y tratando de mantener que no se hunda el barco, y eso ha tenido un costo también fuerte en todos los que colaboran con nosotros, con la hotelería, porque a ellos también les ha afectado”, dijo.

A De las Rivas le cuestionaron sobre la reducción en ingresos que ha provocado la pandemia, sobre el gremio en general afirmó no tener un estimado, pero sí con su caso particular.

“A ciencia cierta te mentiría, no me gusta hablar si no tengo realmente el número, sé en lo particular que hemos tenido pues un descalabro, que ha ido de alrededor de un 40 por ciento de lo que traíamos, inclusive en algunos casos hasta el 60 por ciento, eso es lo que sabemos a ciencia cierta, porque eso lo hemos experimentado”, dijo.

-¿Y en el caso de la reducción de personal?

Sí, sí hay una reducción, un 20 por ciento fácilmente, un 20 por ciento, de la contracción de la mano de obra.

El nuevo presidente preguntó a otros propietarios de hoteles presentes en el lugar y estimaron entre un 10 y 20 por ciento en sus casos particulares.

“Varía un poco, pero un 20 por ciento sería justo decir, unos un poquito menos, otro un poquito más”, señaló.