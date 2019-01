Golpean a Ã³rganos electorales; al Tribunal no le alcanzarÃ¡â€¦ Â¡ni para pagar la nÃ³mina!

PRESUPUESTO

Golpean a órganos electorales; al Tribunal no le alcanzará… ¡ni para pagar la nómina!

Guillermo Torres Chinchillas, presidente del TEE, advierte un revés en profesionalización de este órgano autónomo, ante posibles recortes de personal especializado

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Con el “tijerazo” que dio el Congreso local para las reasignaciones presupuestales, se le “pegó” a los órganos constitucionales autónomos.

Son los casos del Instituto Estatal Electoral, al que se le redujeron 22.9 millones, y el Tribunal Estatal Electoral, 19.3 millones.

En los últimos años la tendencia en el país fue la de fortalecer este tipo de organismos, en la lógica de que tuvieran mayor autonomía e independencia ante los demás poderes.

Debes Leer:

Se consuma acuerdo PRI-Morena y sale por unanimidad presupuesto de Sinaloa

¿A quién le dan y a quién le quitan con las reasignaciones del presupuesto de Sinaloa?

Festejan Morena, PRI, PAN y PAS presupuesto por unanimidad

Tanto el IEES como el TEE evalúan el impacto sobre la disminución de recursos públicos, a partir de la aprobación del presupuesto 2019.

En ambos organismos se ventila la inconformidad, porque se partió del supuesto de que este año “no es electoral”, sin analizar a fondo las consecuencias que esto acarrearía.

Ello olvidando la base de la profesionalización, la cual implica contar con cuadros técnicos especializados.

Guillermo Torres Chinchillas, presidente del TEE, advierte que en este caso existe el riesgo de tener que despedir a personal que se ha ido especializando, para mejorar el desempeño del organismo.

“Estamos preocupados, con mucha incertidumbre, no sabemos el criterio que usaron para hacer ese recorte, porque todo el presupuesto estaba sustentado”, asevera.

Y expone que el monto por 24 millones que le dejaron para operar en 2019, no alcanza siquiera para el pago de servicios personales y generales de la institución.

Señala que tienen un techo presupuestal que se arrastra desde 2016.

Pero a partir de ese año, apunta, se les han venido sumando, por ley, otras estructuras internas, como una Unidad de Transparencia, un órgano control de interno, y otra área sobre Igualdad y Derechos.

Para 2018, revela, tuvieron incluso que recurrir al Gobierno estatal para gestionar 5 millones adicionales y poder sacar adelante el proceso electoral.

--¿Con los 24 millones que les asignaron sacan la nómina y el gasto operativo?

--No, no absolutamente, no la sacamos. Hay preocupación; se puede constatar plenamente que ni siquiera nos alcanza para servicios personales y servicios generales que son los gastos inminentes para el organismo.

--¿O sea que no les alcanza para la nómina de todo el año?

--No, no, para nada.

Torres Chinchillas anticipa que se acercarán al Gobierno estatal, para plantear el problema en el que se encuentran inmersos. Pero no descarta recurrir a acciones de tipo jurídico.

“Para servicios personales y generales se ocupan 31 millones, nos dejaron 24”, añade.

El presidente del TEE abunda que en la propuesta de 44 millones que se planteó al Congreso, iban incluidos recursos para convenios de capacitación, fundamentales en este tipo de órganos técnicos.

Actualmente la plantilla del TEE asciende a las 47 personas.

--¿Hay riesgos de despidos?

--Pues ahorita no he podido pagar a ocho personas. La última instancia será un recorte de personal, que sería doloroso.

Estoy preocupado, con incertidumbre, no es posible que ‘personal hecho’, que ha dado buenos resultados, se vaya del tribunal, que en lugar de fortalecer al órgano, se desmerezca.

Esta reducción presupuestal, reconoce, puede interpretarse como un intento de debilitamiento de instituciones autónomas.

“Así lo ves, y así se percibe”, puntualiza.

Una de los requerimientos para una autonomía eficaz, acota, es que haya precisamente autonomía financiera.

--¿Se puede rectificar en este recorte?

--Ya en el Congreso está complicado. Sólo que el Ejecutivo venga a apoyar a los órganos autónomos que han sido mal tratados, como es el caso del TEE.