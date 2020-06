Goodell dice que NFL se equivocÃ³ al no escuchar a jugadores que luchan por igualdad racial

NUEVA YORK._ Roger Goodell, comisionado de la NFL, admitió en un video que la liga se ha equivocado en la forma en que ha lidiado con las protestas de los jugadores de la liga por lo que calificó de brutalidad policial y racismo sistemático en los últimos años.

El video, que tiene una duración de 1:21 minutos, fue una respuesta a una serie de solicitudes presentadas el jueves por más de una docena de jugadores protagonistas, entre quienes se encuentran los mariscales de campo del Pro Bowl Patrick Mahomes y Deshaun Watson.

Los jugadores, a través de un video, le pidieron a la NFL que condene el racismo, admita que actuaron mal en intentar silenciar las protestas pacíficas y afirme que las vidas de los afroamericanos importan.

En el video, Goodell dijo que “Nosotros, la Liga Nacional de Futbol, condenamos el racismo y la opresión sistemática a los afroamericanos”.

Agregó que “Nosotros, la Liga Nacional de Futbol, admitimos que nos equivocamos por no escuchar a los jugadores de la NFL antes y alentamos a todos los jugadores a hablar y protestar pacíficamente. Nosotros, la Liga Nacional de Futbol, creemos que las vidas de los afroamericanos importan”.

Continuó diciendo que comenzaría a conectarse con jugadores que están haciendo oír su voz y agregó: “Sin jugadores afroamericanos no habría Liga Nacional de Fútbol, y los profesionales de todo el país son emblemáticos de los siglos de silencio, desigualdad y opresión de jugadores afroamericanos, entrenadores, aficionados y personal”.

Agregó que “Estamos escuchando. Estoy escuchando. Y me acercaré a los jugadores que han alzado sus voces y a otros sobre cómo podemos mejorar y avanzar hacia una familia mejor y más unida de la NFL”.

El receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, Michael Thomas, fue uno de los principales organizadores del video de los jugadores, que abrió con la declaración: “Han pasado 10 días desde que George Floyd fue brutalmente asesinado”.

