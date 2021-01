Google la frena temporalmente y Apple le baja app. Es Parler, red social de simpatizantes de Trump

Las medidas contra la red social, que se define así misma como una alternativa de “libertad de expresión”, aumentaron desde la suspensión definitiva de la cuenta de Donald Trump en Twitter por incitar a la violencia

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo/EFE/AP).– Parler, una red social alternativa de reciente creación usada por seguidores del Presidente Donald Trump para difundir sus mensajes, también ha empezado a sufrir consecuencias después del ataque al Capitolio.

Google eliminó este viernes la red social de su tienda virtual al menos temporalmente, mientras que Apple la quitó de su App Store después de darle un plazo de 24 horas para implementar un plan de moderación. El impacto de Parler es tan grande que recientemente Apple la habría incluido como la aplicación gratuita número uno para sus iPhones.

Google y Apple argumentaron que Parler no había controlado suficientemente la conversación, pues permitió publicaciones que fomentaban al crimen.

Las medidas contra la red social, que se define así misma como una alternativa de “libertad de expresión”, aumentaron desde la suspensión definitiva de la cuenta de Donald Trump en Twitter por incitar a la violencia.

De acuerdo con The New York Times, millones de seguidores del Presidente saliente de EU usan Parler a medida que Facebook y Twitter aplican más restricciones a las publicaciones que difunden información falsa y promueven la violencia.

El texto publicado hoy por el diario estadounidense plantea que la decisión de Apple y Google, que fabrican los sistemas operativos compatibles con casi todos los teléfonos inteligentes del mundo, podría impulsar a otras aplicaciones a fortalecer sus políticas de uso.

'No nos silenciarán', dice Trump. Anuncia su propia plataforma tras el cierre de sus cuentas

“Ahora que las dos empresas han dejado en claro que tomarán medidas contra las aplicaciones que no controlan suficientemente lo que publican sus usuarios, podría tener efectos secundarios importantes.

“Eso puede reforzar la primacía de los titulares de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También da más fuerza a las decisiones de esas empresas”, se lee en el texto titulado “Apple y Google cortan a Parler, una aplicación que atrajo a los partidarios de Trump”.

Una empresa que no se ha pronunciado al respecto es Amazon, que aloja el tráfico web de Parler en sus servidores, lo que le permite operar.

Según el NYT, además de Parler existen otras aplicaciones que son usadas con frecuencia por grupos de extrema derecha. Como ejemplo, el diario mencionó a DLive, sitio de transmisión en vivo usado por las personas que ingresaron con violencia al Capitolio el 6 de enero.

DLive aseguró el viernes que suspendió definidamente siete canales y eliminó permanentemente más de 100 transmisiones anteriores.

Otras plataformas que difunden con frecuencia mensajes de personas influyentes de derecha CloutHub y MyMilitia, y estas también prohibieron recientemente amenazas de violencia.

LAS EXIGENCIAS AUMENTAN

Las empresas de medios sociales han estado bajo una presión cada vez mayor para que repriman el discurso de odio desde que una turba violenta incitada por Trump irrumpió en el Capitolio. Docenas de cuentas de redes sociales de QAnon promocionaron la manifestación de Trump del 6 de enero en el corazón de Washington, expresando la esperanza de que podría conducir a la revocación de los resultados electorales.

El viernes, la coalición de defensa Stop Hate for Profit lanzó una campaña para presionar a las principales plataformas, incluido el propietario de YouTube, Google, para que expulsen a Trump de sus servicios para siempre. La organización, que incluye la Liga Anti-Difamación, la NAACP, la Coalición Nacional de Medios Hispanos, Free Press y Color of Change, dijo que llamará a un boicot de anunciantes si las plataformas no toman medidas antes del 20 de enero, la fecha. de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

El verano pasado, la coalición organizó un boicot publicitario de un mes de Facebook que finalmente involucró a cientos de empresas para impulsar una acción más asertiva sobre el discurso de odio en la red social.

Algunos legisladores federales y celebridades también han pedido a las empresas de tecnología que extiendan las suspensiones o prohíban a Trump por completo. Frank Pallone, un poderoso congresista demócrata de Nueva Jersey, tuiteó que “es hora de que (el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey) y Mark Zuckerberg, saquen a Trump de sus plataformas”.

“La plataforma del presidente Trump en las redes sociales se ha utilizado para incitar a la violencia y la insurrección”, dijo el senador Joe Manchin, un demócrata centrista de Virginia Occidental, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Facebook e Instagram tomaron la decisión correcta al prohibir al presidente Trump durante al menos el resto de su mandato y continuaré instando a Twitter y otras plataformas a hacer lo mismo”.

La exprimera dama Michelle Obama tuiteó el jueves que las empresas de Silicon Valley deberían dejar de permitir el “comportamiento monstruoso” de Trump y les pidió que prohíban permanentemente a Trump y promulguen políticas para evitar que los líderes nacionales utilicen su tecnología para “impulsar la insurrección”.

Un exfuncionario de Twitter también pidió a la plataforma que suspenda la cuenta de Trump de una manera que impida que cualquiera lo siga y mantenga invisibles los tweets pasados por un período indefinido. Es un cambio de posición para Adam Sharp, el exjefe de noticias, gobierno y elecciones de Twitter, quien tuiteó el jueves que había “sido durante mucho tiempo un defensor de la permisividad de Twitter” con respecto a las violaciones de Trump de sus reglas. Sharp dejó la empresa en 2016.

Otras empresas de tecnología también actuaron en contra de las cuentas de Trump, citando amenazas de violencia. Snapchat bloqueó la cuenta de Trump “indefinidamente”. Twitch, el sitio de transmisión en vivo propiedad de Amazon y utilizado por la campaña de Trump para transmitir discursos, desactivó la cuenta de Trump hasta que deja el cargo. La empresa de comercio electrónico Shopify cerró dos tiendas de recuerdos de Trump en línea.

YouTube anunció cambios más generales que penalizarán las cuentas que difundan información errónea sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020, y los infractores reincidentes se enfrentan a la expulsión permanente. Reddit prohibió el viernes un foro para partidarios de Trump, llamado “donaldtrump”.

–Con información de EFE y AP.