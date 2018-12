Gordon Campbell y sus nueve años de hacer de la música un atractivo turístico

Todos los domingos, a partir del 6 de enero, en el Teatro Ángela Peralta se podrán disfrutar conciertos de música clásica

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Al inicio del año, las invernales mañanas de los domingos se visten con sonidos que crean una idílica sensación de equilibrio y armonía gracias a los conciertos que durante un poco más de dos meses ofrece la Temporada Campbell, que llegará a su noveno aniversario.

Este año serán ocho conciertos en los que la música clásica domina la cartelera y se abrieron espacios para la música popular interpretada por músicos de probada calidad.

El director concertador Gordon Campbell preside la temporada. Es fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes a la que dirigió por más de 15 años, actualmente es director artístico de la Universidad del Norte de Asunción Paraguay y dirige la Orquesta Sinfónica de esa institución.

“El proyecto de la Temporada Gordon Campbell nació a raíz de un sentimiento de frustración porque la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes no programaba con tiempo los pocos conciertos que tocaba en Mazatlán y algunos amigos extranjeros que vivían en Mazatlán se lamentaban de no asistir a los conciertos por la falta de planeación en la programación”, compartió.

“Cuando se presentaba la OSSLA se anunciaba con pocos días de anticipación, en base a esa situación después de hablar con algunos miembros de la colonia de extranjeros en Mazatlán tomamos la decisión de programar una serie de conciertos que serían anunciados desde noviembre, la voz más importante que nos motivó a hacerlo y nos ayudó a organizarlo fue la de Jackie Peterson (qepd)”.

Algo que influyó de manera decisiva para la creación de esta serie de conciertos fue que Mazatlán en ese momento estaba boletinado en las embajadas y consulados de Estados Unidos como un lugar peligroso para el turismo.

“Sabíamos que eventos de esa naturaleza, como los conciertos de música clásica, podían revertir un poco esa opinión sobre el puerto, yo quería que la Secretaría de Turismo del Estado filmara uno de los concierto para que lo difundiera y se viera esa cara cultural del puerto”, comentó.

“Desde el primer momento se consolidaron los conciertos con la asistencia de un numeroso grupo de personas, los boletos se vendían con mucha anticipación, el segundo año se recibieron muchas llamadas en Cultura de extranjeros que se comunicaron desde Canadá y Estados Unidos, eran personas que querían planear sus vacaciones en Mazatlán alrededor de las fechas de la Temporada Campbell”.

Esta Temporada arrancó su primer año ofreciendo una programación dedicada a la música clásica.

“Hablando con personas que asistían me di cuenta que les gustaba la música clásica, pero también algunos querían diversidad, fue así como nos atrevimos a incluir en el programa pequeñas óperas, corales y música popular con grupos profesionales, el resultado fue positivo”, dijo.

“Cuando el presupuesto aguanta, nos ha permitido traer grupos de la talla de Tiempos Pasados y Voz en Punto, que le han dado variedad a la propuesta musical, tratamos de conseguir artistas talentosos tanto de Sinaloa como de todo México que satisfagan el gusto del público que asiste a los conciertos, admito que no hemos encontrado la fórmula para que asistan los mazatlecos pero seguimos trabajando en eso”.

En promedio asisten alrededor de 300 personas, la mayor parte de los conciertos se realizan en el Teatro Ángela Peralta, un porcentaje pequeño son en Casa Haas, en donde el cupo es para 200 personas.

Gordon Campbell y Gianeya de Gordon están preparando la celebración del décimo aniversario de la Temporada Gordon Campbell que se celebrará en el 2020.

Calidad, el secreto del éxito

“La calidad musical ha sido fundamental para el éxito de la Temporada Gordon Campbell, eso ha sido determinante para que la gente siga asistiendo y que se recomienden los conciertos de boca a boca, que a final de cuentas es la mejor promoción que puede tener cualquier evento. Un concierto de este tipo en Toronto cuesta por lo menos 100 dólares y en Mazatlán es realmente muy barato", compartió.

“Tenemos contacto con la mayoría de los que asisten y alrededor de 100 personas me han dicho que programan sus vacaciones alrededor de las fechas de la Temporada Gordon Campbell, la organización depende de los boletos que se venden anticipadamente porque necesitamos saber a cuántos músicos podemos contratar, es un poco complejo pero conseguimos que todo salga bien”.

Esta es una programación que se hace con mucho amor pensando en el público que va a asistir, confesó Gordon Campbell.

“El 13 de enero se va a cantar El Mesías de Handel y viene un barítono maravilloso, vale mucho la pena escucharlo; otro de los conciertos está dedicado a Beethoven y va a estar a cargo de un grupo magnífico, Cuarteto Marketo”, mencionó.

Suena enigmático el nombre del concierto del 17 de febrero, se llama Las favoritas de Gordon Campbell.

“Ese día la Camerata va a interpretar algunas de mis piezas favoritas y espero que el público se emocione tanto como yo con ellas, entre ellas se encuentra la Suite William Holder, el Adagio para cuerdas de Samuel Baber que es una pieza maravillosa”.

LA PROGRAMACIÓN

-6 enero._ Ensamble de percusiones que va a interpretar The big, bag, Holder a la samba, Polka tris tras de Strauss, Canon de Pachelbel para marimba y xilófono, entre otras, en el teatro Teatro Ángela Peralta 12:00 horas.

-13 enero._ Mesías de Handel, Teatro Ángela Peralta, a las 12:00 horas.

-20 enero._ Música romántica mexicana Cuarteto Ventura de Culiacán, Teatro Ángela Peralta, a las 12:00 horas.

-27 enero._ The Corky Siegel and his chambers blues ensemble, en el Teatro Ángela Peralta, a las 12:00 horas.

- 3 febrero._ Cuarta sinfonía de Mahler, Teatro Ángela Peralta, 12:00 horas.

-10 febrero._ Marketo sting quarter The best Beethoven, Casa Haas, 12:00 horas.

- 17 febrero._ Las favoritas de Gordon Campbell, Teatro Ángela Peralta, 12:00 y 17:00 horas.

- 23 febrero._ The Campbell Camerata Chambert players La tucha The trout de Franz Schubert, Teatro Ángela Peralta, 12:00 horas.