Gorillaz estrena canción y en un mes, disco - Noroeste

Gorillaz estrena canción y en un mes, disco

Se confirmó la nueva producción discográfica que lleva por nombre The Now Now y llegará el próximo 29 de junio

Noroeste / Redacción

31/05/2018 | 09:48 AM

Gorillaz continúa el año presentando nuevas propuestas. Foto: Internet

Gorillaz estrenará álbum este mes de junio próximo. 2-D, Murdoc, Noodle y Russell estarán de regreso, ya que se confirmó nueva producción discográfica de Gorillaz, que lleva por nombre The Now Now y llegará el 29 de junio. Tras una misteriosa campaña con visuales en su página de Facebook y otras redes sociales, el conductor de radio Zane Lowe confirmó el anuncio y adelantó que Damon Albarn estará este jueves en su programa en Beats 1, donde estrenará el primer corte del esperado material. The Now Now es el sucesor de Humanz, editado el año pasado y cargado de colaboraciones (Kelela, Vince Staples, Pusha T, Kali Uchis, entre otros). En marzo, la banda estrenó en vivo la canción Hollywood, pero todavía no se sabe si formará parte o no de este nuevo disco, el sexto en su carrera. #Gorillaz

#The Now Now

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente