Gorillaz regresa a MÃ©xico el 24 de octubre; estarÃ¡ en el Palacio de los Deportes

Gorillaz regresa a México el 24 de octubre; estará en el Palacio de los Deportes

El grupo anunció que regresa a tierra azteca el 24 de octubre para ofrecer un concierto con el que finalizaran el tour The Now Now

Noroeste / Redacción

21/08/2018 | 12:09 AM

Gorillaz llegará a México con su tour The Now Now. Foto: Internet

MÉXICO (SinEmbargo)._ Luego de haber compartido un video a través de sus redes sociales dónde se observaba un mariachi interpretando el tema Melancholy Hill, Gorillaz anuncia su próxima visita a México para el 24 de octubre, en el Palacio de los Deportes. A través de Twitter, la banda de Damon Albarn anunció que regresará a tierra azteca para ofrecer un concierto con el que finalizarán el tour The Now Now a escasos ocho meses de su presentación en el Festival Vive Latino. La preventa Citi Banamex iniciará el 29 de agosto, a las 11:00 horas, y terminará el jueves 30 a las 23:50 horas y la venta general comenzará a partir del 31 del mismo mes, desde las 11:00 horas, a través de Ticketmaster. Los precios van desde los 699 pesos hasta mil 164 pesos de acuerdo a la ubicación: La última vez que Gorillaz pisó tierra azteca con un espectáculo en solitario fue en 2002, y fue precisamente el Palacio de los Deportes que los acogió aquella ocasión. GORILLAZ La banda británica estrenó en junio su álbum de estudio titulado The Now Now, que incluye 11 canciones inéditas y fue producido por sus integrantes con James Ford y Remi Kabaka. El primer sencillo fue Humility, cuyo video está protagonizado por un 2D patinador y el actor Jack Black, quien hace actos callejeros. BOLETOS General A: mil 980 pesos. General B: mil 650 pesos. Nivel D: 980 pesos. Nivel E: 580 pesos. PARA SABER - Los tarjetahabientes Citibanamex serán los primeros en poder conseguir los boletos con la preventa, que será del 29 al 30 de agosto, en un horario de las 11:00 a 23:50 horas. - Para quienes no tienen dicha tarjeta, la venta de boletos general comenzará el 31 de agosto, también a partir de las 11:00 horas, a través del servicio Ticketmaster. #Gorillaz

