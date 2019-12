Gorillaz: Reject False Icons, el documental que sigue los Ãºltimos tours de la banda britÃ¡nica

Gorillaz: Reject False Icons, el documental que sigue los últimos tours de la banda británica

El material audiovisual de Denholm Hewlett le da un espacio a los artistas que colaboraron en Humanz y acompaña a la agrupación durante su retorno a los escenarios

Sinembargo.MX

21/12/2019 | 09:56 AM

MÉXICO._ En 2015, cinco años después de haber lanzado “Plastic Beach”, Gorillaz volvió a los estudios para trabajar en “Humanz” (2017), álbum con el que regresaron luego de siete largos años de ausencia. Gorillaz: Reject False Icons, documental dirigido por Denholm Hewlett, retrata el proceso de producción de los últimos materiales discográficos de la banda liderada por Damon Albarn y sigue los pasos de la agrupación durante su retorno a los escenarios.

Escenas rodadas en blanco y negro le dan un espacio a los artistas que colaboraron en “Humanz” como The Humanz Choir, Peven Everett, Anthony, Mavis Staples, Jamie Principle, Zebra Katz, Benjamin Clementine, Jehnny Beth y Kali Uchis, quien apunta que este fue un nuevo reto para ella, ya que no había tenido que hablar sobre amor y otras cosas sino todo lo contrario “Damon me pidió escribir sobre el fin del mundo”.

La gira de “Humanz”, en la que la familia de Gorillaz llegó a ser conformada por poco más de 100 integrantes, recorrió cerca de 26 países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Argentina, México y Chile, en dónde Damon dio a conocer que Gorillaz lanzaría otro álbum –“The Now Now”– y presentó “Hollywood”, primer sencillo en colaboración con Snoop Dogg y Jamie Principle.

Con el lanzamiento y el tour de “The Now Now” también llegó por segundo año consecutivo Demon Dayz Festival, el magno evento de la agrupación que marcó su regreso a los escenarios con “Humanz”, del que se puede ver un poco en Reject False Icons

“Cuando les digo que es el final del camino, no es el final del camino. No de este en particular”, señala Damon Albarn, antes de salir al último concierto de “The Now Now” en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, a todo el equipo de Gorillaz que hizo posible un viaje musical que abarcó dos álbumes de estudio, dos giras y 96 conciertos en 22 meses.

Además de mostrar el trabajo conjunto de Damon Albarn y Jamie Hewlett, historietista responsable de los personajes de Gorillaz, el material audiovisual que se proyectó por única ocasión el pasado 16 de diciembre en varios cines a nivel mundial, también cuenta con una pequeña sección de bloopers en la que se pueden ver algunos de los momentos más divertidos que vivió la agrupación en los estudios y escenarios.