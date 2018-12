GrabarÃ¡ ADLiB MusicMx obra completa para guitarra de Ponce

PRODUCCIÓN

Grabará ADLiB MusicMx obra completa para guitarra de Ponce

El sello discográfico sinaloense que ganó el año pasado un Latin Grammy con el CD Mabel Millán Gran recital celebrará 5 años

Nelly Sánchez

13/12/2018 | 11:25 AM

El compositor mexicano Manuel M. Ponce (1882-1948) es universalmente conocido por su aportación a la guitarra en el Siglo 20, para celebrar el 70 aniversario de su fallecimiento ADLiB Music decidió hacer un gran homenaje con el disco The legend by the legends.

Esta será la primer producción discográfica que integrará la obra completa de Ponce, interpretada por los mejores guitarristas del mundo y con la cual, ADLiB Music, que el año pasado ganó un Latin Grammy con el CD Mabel Millán Gran Recital, celebrará el 70 aniversario luctuoso del compositor y sus primeros 5 años en la industria de la música.

Rodolfo Pérez Berrelleza y Marco Vinicio Camacho, director general y productor de ADLiB MusicMx, respectivamente dijeron estar muy contentos porque se han sumado grandes guitarristas de Estados Unidos, Croacia, Italia, España y México.

Participan Stefano Grondona, Ricardo Gallén, Hopkinson Smith, Zoran Dukic, Martha Master, Michael Chapdelaine, Juan Carlos Laguna, Heriberto Soberanes, Alejandro Córdoba y Mario García Hurtado, entre otros.

Siendo pianista, Manuel M. Ponce es conocido en el mundo por su obra para guitarra. Su pieza más famosa es el Concierto del Sur y todo guitarrista profesional, lo debe tocar en algún momento de su carrera, consideran.

"Manuel M. Ponce fue el primer compositor en crear una sonata para guitarra en el Siglo 20 y en complicidad con el español Andrés Segoviana, enriqueció el repertorio para guitarra hasta esa época, llenó huecos en la música de guitarra que hasta entonces había en todos los estilos: renacentista, barroco, clásico, romántico", destacó Pérez Berrelleza.

"La obra para guitarra de Ponce es muy importante, la mayoría de sus obras están en un lenguaje muy diverso, en el que Segovia le pedía para cubrir algún hueco que históricamente la guitarra no tuvo un compositor".

El disco lo han grabado en año y medio, saldrá el año que entra y lo presentarán en el Festival Internacional de Guitarra, que se llevará a cabo del 4 al 8 de marzo. Actualmente están en etapa de post producción.

Quinto aniversario

En 2019, ADLiB Music celebrará 5 años de trabajo, años, dicen de mucho aprendizaje.

Su primera grabación fue con Omar Kaminski, ganador del Concurso Internacional de Guitarra y desde entonces se han ido adentrando en la industria musical, sus discos se distribuyen en físico en México, Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa y en digital en todas las plataformas, y en estaciones de radio digitales que se especializan en música clásica.

"Tenemos muchos oyentes en Spotify, Youtube, Itunes, descargas de Japón y China. Hemos recibido buenas críticas de revistas importantes de Nueva York, diarios de México, España, ahora con lo del Grammy de Mabel Millán, que fue la primera vez que postulamos y fuimos ganadores", comenta Pérez Berrelleza.

Para finalizar el 2018, publicaron el disco Estampas Latinas, de conciertos para guitarra y orquesta de Manuel M. Ponce, de Villalobos, que cumple 80 aniversario luctuoso el año que entra, y del cubano Leo Brower. Los tres compositores latinoamericanos más importantes parra guitarra.

En cinco años han producido alrededor de 12 discos y están por salir 3 ó 4 producciones este mes, entre ellos de la guitarrista Ariadna Cuellar.

Camacho destacó que grabar un disco es fundamental para un guitarrista clásico, pues a diferencia de la música popular, que tiene caminos muy definidos para meterse en el mundo comercial, hay opciones para los clásicos.

"Es la parte que queremos trasmitir, que hay opciones para avanzar en la carrera de músico clásico. En el mundo de la música clásica, hay que comercializar y hay opciones en Sinaloa para tener tu disco y para que tu música esté disponible, por lo menos de manera digital en todo el mundo", apuntó.

"Hoy en día con los medios de distribución musical, a veces te sugieren música estos algoritmos, si escuchaste tal tema o género, te sugiera y su música puede estar en todo el mundo".

Pérez Berrelleza aseguró que un músico invierte mucho en su formación, en sus instrumentos, pero su talento queda ahí si no está en una plataforma.

"Estas son una tarjeta de presentación de tu trabajo artístico, ante el mundo. El repertorio que manejas, las aportaciones que un músico hace a un repertorio".

ADLiB Music cerrará el año con Estampas Latinas, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y antes de terminar diciembre, podrán encontrarlo en Mix Up y en Estados Unidos sobre pedido.

THE LEGEND BY THE LEGENDS

The legend by the legends contempla la grabación de cuatro a cinco discos compactos con la obra completa para guitarra sola y de cámara, así como un video con datos biográficos y entrevistas a especialistas y guitarristas participantes.

