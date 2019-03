GrabarÃ¡ Pancho Barraza en Jamaica

Grabará Pancho Barraza en Jamaica

El cantante grabará un video con los hijos de Bob Marley

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Lejos de los dimes y diretes que ha causado la posible cancelación del concierto de Pancho Barraza, que está programado para el 6 de abril próximo, el cantante sigue trabajando muy duro, en breve grabará un video musical en Jamaica.

El intérprete de “Mi enemigo el amor” grabará en la casa del exitoso cantante de reggae Bob Marley, y será junto a los hijos del fallecido artista jamaiquino, el viaje ya está en puerta; de hecho, Pancho ha andado bastante movido pues ya grabó en Brasil el tema “La mujer que amo”.

“Es el primer año que yo no me siento nervioso, no me siento presionado, yo me siento contento, no importa que si picho o no, que si bateo o no bateo, que si cacho o no cacho, lo que importa realmente es que esta gente que está aquí nos vea, eso es lo que importa, porque a eso vienen, no vienen a ver si metimos un home-run, o si nos ponchan, esta gente viene a vernos porque les dijeron que aquí íbamos a estar”, dijo.

Emocionado por participar una vez más en el Juego de las Estrellas, esta cuarta edición la disfrutó más que las anteriores.

“Me voy a Jamaica este 26, 27 y 28 para grabar el nuevo video de la canción Solo un sueño, que es el nombre del disco, que es un tema de regge, entonces voy a tener la oportunidad de grabar junto a los hijos de Bob Marley, en la casa de Bob Marley, donde nació el género con la que se grabó esta canción, me van acompañar toda una comunidad, ya está todo listo”.