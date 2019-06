Gracias a Dios estoy vivo, dice periodista veracruzano rescatado por Policía tras balacera [VIDEO]

El periodista fue liberado tras una balacera entre agentes policiacos y los delincuentes que lo trasladaban otra casa de seguridad

Noroeste / Redacción

13/06/2019 | 08:31 AM

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó la madrugada de este jueves, a través de su cuenta de la red social Twitter, que el periodista Marcos Miranda Cogco, director del medio digital Noticias a Tiempo, fue liberado por las fuerzas de seguridad estatales y federales, a las cuales felicitó.

Miranda Cogco fue privado de la libertad alrededor de las 08:00 horas de este miércoles, cuando salía de su casa junto a su nieta de 9 años de edad, en la colonia Casas Tamsa, en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, según lo informó la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz.

Hace unos momentos hemos logrado liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito a los elementos de SSP, C4, Marina, SEDENA y PF que actuaron de manera coordinada en los operativos y la intervención de SSPyPC. Felicidades Hugo Gutiérrez. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 13 de junio de 2019

Según lo denunció una de sus hijas, su padre iba a dejar a la menor a la escuela cuando dos camionetas le cerraron el paso en la esquina de la calle Arturo Vichi, donde se ubica el domicilio particular del periodista. Casi de inmediato un grupo de sujetos bajaron al reportero de su vehículo -marca Toyota, modelo Corolla, color rojo- y se lo llevaron.

La nieta de Miranda Cogco regresó a la vivienda para pedir auxilio, y fue la menor quien contó cómo sucedieron los hechos, tras los cuales, elementos de fuerzas especiales de la Policía Naval se trasladaron a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para tratar de encontrar al periodista, también conocido como “Marmiko”.

Tras ser liberado, este jueves por la mañana, el periodista agradeció en su página de Facebook Noticias a Tiempo, a sus familiares, amigos, vecinos, seguidores en redes sociales, y compañeros de profesión, el apoyo que le brindaron en esta difícil situación por la que atravesó.

Miranda Cogco señaló que aproximadamente a las 01:30 horas de este jueves, sus captores decidieron trasladarlo a otra casa de seguridad y lo llevaron en un vehículo por una carretera, para posteriormente tomar un camino de terracería.

En un breve mensaje en video, luego de declarar ante el Ministerio Público, el periodista aseguró haber sido rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “en un enfrentamiento del cual salí ileso. Gracias a Dios estoy vivo”.

El periodista narró cómo una patrulla se dio cuenta del inusual tránsito por esa vía en horas de la madrugada, por lo que siguieron a la unidad sospechosa y tras una balacera lo rescataron, pero los responsables huyeron hacia el monte.

“Los siguieron y se armó la balacera. Yo me tiré del asiento donde iba hasta el piso del coche. El coche quedó totalmente balaceado. Ninguna bala me pegó”, aseguró el periodista en una transmisión que realizó en vivo desde su domicilio particular.

Miranda Cogco abundó que sus presuntos captores lo tuvieron atado, desnudo y lo golpearon, por lo que tiene las cervicales dañadas. Además indicó, que su vehículo también quedó afectado cuando lo plagiaron ayer, cerca de su domicilio.

El periodista demandó a las autoridades que investiguen los hechos y den con los responsables, al señalar que cuenta con protección de la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador le dijo esta mañana que contará con un escolta en el café desde donde transmite su programa.