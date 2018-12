Gracias a la patrulla fronteriza, al ICE y al EjÃ©rcito, ninguna caravana migrante ha entrado a EU: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que gracias al trabajo que realiza su administración en la frontera con México, ninguna Caravana Migrante ha logrado avanzar. Además, criticó nuevamente a los demócratas por no respaldar su propuesta de construcción de un muro.

Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que no firmaría ninguna ley que no incluya su iniciativa de seguridad, ante el proyecto de gastos que el Congreso está negociando para evitar un cierre parcial del Gobierno desde la medianoche de mañana viernes.

“Se ha hablado tanto del muro, la gente se está perdiendo el gran trabajo hecho en la frontera sur por la Patrulla Fronteriza, Migración y nuestro gran Ejército. ¿Recuerdan las caravanas? Bueno, ninguno de ellos ha avanzado y nadie ha seguido su camino. La frontera es fuerte”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

With so much talk about the Wall, people are losing sight of the great job being done on our Southern Border by Border Patrol, ICE and our great Military. Remember the Caravans? Well, they didn’t get through and none are forming or on their way. Border is tight. Fake News silent!