Â¡Gracias, Adriana!

Homenaje

¡Gracias, Adriana!

Después de 32 años de servicio en el Periódico Noroeste, sus compañeros la despiden en una ceremonia de agradecimiento

Cynthia Laveaga

Culiacán._ Pasión, entrega, compromiso, profesionalismo y nobleza son algunas de las características con las que Adriana Castro Aguirre desempeñó su labor durante 32 años en el Periódico Noroeste.

Y como muestra de agradecimiento a su lealtad, el personal de la empresa la despidió con un emotivo homenaje, en el que recibió buenos deseos de sus compañeros y amigos de trabajo para los nuevos proyectos que está por emprender.

Guillermina García, Elizabeth Peraza, Adriana Castro, Chuyita Urías y Adrián López Ortiz.

Adrián López Ortiz, director general; Guillermina García Nevares, directora editorial; y María de Jesús Urías, gerente de recursos humanos le dieron voz a todos sus compañeros, con quienes compartió el día a día, adentro y afuera de las oficinas, compartiendo inolvidables momentos.

“Estamos muy agradecidos con todos tus años de compromiso y de profesionalismo, pero sobre todo con todos tus años de una infinita generosidad y amabilidad al interior de la redacción. Nos da mucho gusto que estés aquí con tu familia, el resto también es tu familia y creo que lo va a seguir siendo. Esta va a seguir siendo tu casa, podrás visitarnos cuando quieras y creo que trasciende la marca, la amistad y las relaciones que generaste aquí adentro”, expresó López Ortiz.

Guillermina García Nevares recordó cuando inició su relación laboral con Adriana y coincidió con María de Jesús Urías, que para ella es una triste despedida y no se imagina a la redacción sin su presencia, pero también le da mucha alegría porque es para desempeñarse en otra área que le dará satisfacciones.

“En lo particular, hace casi 15 años que llegué a Noroeste, en una de mis pláticas iniciales con el ingeniero Manuel Clouthier, recuerdo que me habló de ti y me dijo péguese con Adriana, ella no le va a fallar y le va ayudar mucho. Creo que esa recomendación la has cubierto con creces. Muchas gracias, sobre todo porque creo que todos a tu lado hemos aprendido muchísimo y que en tus 32 años en Noroeste has dejado huella en cada uno de los elementos de la redacción. En un mundo tan cambiante como el nuestro, en una carrera periodística en la que mucha gente entra y sale rápidamente, es poca la gente que deja huella para trascender y creo que tu eres una de ellas”, comentó Guille.

Adriana con su mamá Mila de Castro, y sus hijos, Antonio y Miguel Paredes.

Después, Adriana recibió un reconocimiento especial y aprovechó la oportunidad para expresar su sentir, con un nudo en la garganta, pero llena de ilusiones y metas por cumplir, mismas que compartió con los asistentes.

“Me voy feliz, contenta, satisfecha de estos 32 años de hacer lo que más me gusta, me encanta mi trabajo y mi profesión, pero también me encanta mi familia, me encanta la cocina y precisamente por un proyecto personal que quiero llevar a cabo es que me voy. Me voy agradecida con todos, con la empresa que me abrió la puerta y muchísima gente que se ha convertido en la familia que yo elegí, mis mejores amigos han salido del periódico y es un recuerdo que siempre llevaré conmigo”, externó.

AMOR POR SU TRABAJO

Adriana demostró su amor por su trabajo durante 32 años, en las áreas de Gente, Expresión y este año en la revista Gloss.

LOS RECUERDOS

Previo a la entrega de su reconocimiento, se transmitió un video con imágenes de su trayectoria periodística, con algunos de los mejores momentos que vivió adentro y afuera de la redacción.