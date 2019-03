Graciela Domínguez comparte reflexiones del trabajo legislativo ante Parlamento Ciudadano

La diputada habló sobre las actividades hechas en el primer periodo ordinario de sesiones, tocando los temas del impuesto predial, el presupuesto del Estado, las comparecencias de secretarios, y la conformación de las comisiones legislativas

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ La invitada de marzo de la reunión mensual del Parlamento Ciudadano de Sinaloa fue la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, quien habló sobre "La nueva mayoría y la agenda legislativa".

La también líder de la fracción mayoritaria de Morena compartió sus reflexiones sobre los altibajos que hubo en el Congreso durante el primer periodo ordinario de sesiones, tocando los temas del impuesto predial, el presupuesto del Estado, las comparecencias de Secretarios, y la conformación de las comisiones legislativas.

“Nosotros quisimos hacer un ejercicio de inclusión, de que la pluralidad representada en el Congreso tuviera participación y no fuera excluida. Con esto quiero decir: tradicionalmente aquel diputado que no pertenecía a ningún grupo parlamentario, no tenía derecho a presidir ninguna Comisión; hoy nosotros rompimos con eso, y quienes no tienen grupo parlamentario presiden comisiones”, señala.

“Y en ese sentido también, por primera vez, aunque somos el grupo mayoritario, no tenemos mayoría en todas las comisiones. Aun cuando la representación que tenemos nos daba para tener la mayoría en todas las comisiones”.

“Una vez estabilizadas las comisiones, vienen las tareas importantes en el primer periodo, que son: analizar las Leyes de ingresos de los 18 municipios, revisar el impuesto predial urbano de todos los municipios y, por supuesto, el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019. Estos son los tres temas que, por Ley, compete atender en este periodo; además de recibir el Informe del Gobierno del Estado”, indica.

Domínguez Nava profundizó en el tema del impuesto predial y enfatizó que ellos, como Congreso, no quisieron seguir la línea de algunos Alcaldes que buscaban aumentar esta cuota.

“La razón por la cual decidimos no aumentar es precisamente porque consideramos que la economía de las familias no requería un aumento; pero lo que sí requiere es que nuestros municipios modifiquen la política de recaudación. Nos presentó (el Instituto de) Catastro un informe muy detallado, donde solamente el 40 por ciento de la base de contribuyentes son los que cumplen. ¿Y el 60 por ciento por qué no paga? ¿Por qué los municipios no les cobran? Y por cierto, son los que tienen mayor capacidad económica para poder cumplir con este pago”, critica.

“Quiero comentarles que el impuesto predial urbano está sobre una base ilegal, inconstitucional. Este problema se viene arrastrando de muchos años y es un tema en el que, como Congreso, este año vamos a hacer un estudio detallado para ver qué alternativas hay, porque ustedes sabrán que cuando hay un aumento al impuesto muchos se amparan y la ganan, y la ganan porque el cobro no se hace en base a lo que establece la Constitución”, asegura.

Por otro lado, la diputada también hizo hincapié en las fricciones que se vivieron entre el Congreso y el poder Ejecutivo debido a las reasignaciones en el presupuesto.

“El Gobierno del Estado decide presentarlo, si no mal recuerdo, el 22 de diciembre y pues era fin de semana del 24: prácticamente, efectivos, tuvimos una semana para hacer la revisión de la propuesta de presupuesto. Pero un presupuesto que viene en un formato lo menos detallado, lo menos transparente, con rubros generales, donde si en principio yo quiero saber a qué obra pública se va a invertir... pues no aparece eso”, critica.

“Y en ese sentido, el primer planteamiento que nos hicimos fue 'O aprobamos un presupuesto sin saber de qué se trata, o buscamos que se nos pueda ampliar la información'... Y buscamos que se nos ampliara; sin embargo, no se dio una apertura para que se nos proporcionara la información, y eso fue lo que propició que cuando resolvemos por mayoría hacer una reasignación por alrededor de mil 600 millones, pues hubiera una inconformidad por el Ejecutivo Estatal y vetara el presupuesto”, indica.

Ahondando en este asunto, ella defendió las reasignaciones que se propusieron de parte del Congreso, asegurando que buscaban apoyar sectores sumamente olvidados por el Gobierno.

“Me voy a referir a dos temas, pero primero el más delicado, que es el tema del sector salud. Todos sabemos que el sector salud viene arrastrando con problemas económicos, sobre todo en el ámbito laboral de los trabajadores, y eso ha propiciado paros laborales. Y por supuesto que entonces es un tema de primer orden de Gobierno”, enfatiza.

“Por eso nosotros insistimos que, aunque haya una decisión del gobierno federal de federalizar los servicios de salud, el Estado podía atender ya la demanda de los trabajadores para que se pueda regularizar su situación laboral. Trabajadores que ni siquiera por trabajar en el servicio de salud tienen derecho a una atención médica, por ejemplo”, comenta.

En ese sentido, Graciela Domínguez también profundizó en los problemas de otros sectores, que se buscaban remediar con la reasignación del presupuesto.

“También nos parecía injusto que en el caso de los jubilados de la Sección 27, sólo por ser jubilados, el Gobierno del Estado, de manera unilateral, les retira la aportación que ellos en activo hacen de 25 días de aguinaldo. El Estado, hace algunos años, llegó al acuerdo que aunque son trabajadores de la Federación, el Estado le aporta recursos para los trabajadores”, señala.

“Nosotros también buscamos que se asignara un presupuesto inicial para poder atender una serie de demandas que tienen las familias desplazadas. Algunos plantean la necesidad urgente de vivienda; algunos otros, de alguna manera, han resuelto lo de vivienda y lo que plantean es empleo: cómo se les generan a ellos autoempleo; también asuntos de salud, en general. Imaginemos la situación de familias que han tenido que abandonar su casa, su trabajo, todo lo que construyeron en una vida... e irse a un lugar desconocido”, reflexiona.

Por último, la diputada enfatizó que ninguna legislatura previa realizó una glosa del Informe del Gobierno del Estado.

“El último tema, con el que prácticamente cerramos el primer periodo ordinario, es la comparecencia de los Secretarios de Gobierno del Estado, para dar cumplimiento a la glosa del Informe. Yo les comentaba al principio que este tema nunca se había desarrollado, se incumplía lo que establece la Ley, y por primera vez establecimos un formato en donde hubiera igualdad de participación tanto por parte de los Secretarios, como por parte de los Diputados. Hubo derecho a réplica e información libre”, señala.

“Y con esto se puede fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas entre poderes y creo que ese ejercicio es muy sano, y lo calificamos como un buen principio”, considera.