Graciela Domínguez no representa a Morena, señala Químico Benítez

La coordinadora del grupo parlamentario pertenece a un sector del PRD que quiere tomar el control del Congreso del Estado y del partido, considera el Alcalde de Mazatlán

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ “Graciela Domínguez Nava no representa a Morena, es una 'neomorenista' venida del PRD (Partido de la Revolución Democrática)”, opinó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto, luego de ser cuestionado sobre el conflicto en el Congreso del Estado, donde diputados del Movimiento Regeneración Nacional intentaron destituir a Domínguez Nava como coordinadora de la Junta de Coordinación Política, en tanto la legisladora desconoció dichos acuerdos y anunció que continúa en el cargo.

Para el Alcalde mazatleco, hay muchos políticos oportunistas que generan desconfianza entre los morenistas, así entiende el problema que surgió en el recinto legislativo de Sinaloa.

“Hubo oportunismo de otros partidos, de todos, no señalo uno en particular; y esto ha hecho que haya desconfianza con algunas personas que participan no solo en Sinaloa, en otros lados... Hoy se da aquí, es el sentir de las bases de Morena, que cada vez dicen Morena es para los 'morenos', yo siento que por ahí viene todo”, declaró.

Desnudan en Congreso crisis en bancada de Morena

Benítez Torres consideró que Graciela Domínguez representa a un sector del PRD que quiere tomar el control del Congreso y del partido.

“Viene del PRD y de un grupo muy claro, que ha querido estar al frente de esto; y las bases de Morena no están conformes con ello, por eso hay inconformidad no solo en el Congreso, en todo el estado”, expresó.

Los perredistas, apuntó, acabaron con su partido y por eso se pasaron a Morena, que inició como un movimiento y hoy es un partido político, que logró ganar la Presidencia de la República, presidencias municipales y congresos locales.

“Eso es parte de lo que hoy estamos viviendo, y habemos quienes iniciamos en el movimiento hace muchos años, pero desde luego también hay oportunismo.”

Este conflicto se produce en medio de una crisis interna en Morena a nivel local y nacional, donde se disputa la dirigencia del partido y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó todas las asambleas distritales para elegir a los presidentes de comités de estados y municipios, supuestamente por haberse presentado irregularidades en varios procesos, así como hechos violentos.