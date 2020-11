Graciela Domínguez puede denunciar al Alcalde de Culiacán por violencia política, señala colectivo

Conzuelo Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, pidió un cese a la violencia política contra las mujeres, más por las elecciones del 2021

América Armenta

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, ha ejercido violencia política contra Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, dijo Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como la Ley Federal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se puede denunciar al Presidente municipal.

La abogada abundó que esta conducta ha sido reiterada por parte del Presidente municipal y no se debe de permitir por ningún actor político que agreda a las mujeres respecto a sus funciones laborales.

“Nosotros observamos en la conducta del Alcalde que efectivamente ha tratado por un lado de anular o menoscabar las capacidades en el ejercicio de funciones de la diputada Graciela Domínguez Nava, es decir, que además que hay un elemento ahí de género muy importante porque se ha referido a cuestiones muy personales y privadas de la diputada, ha intentado descalificar la labor sustantiva que ya viene haciendo”, declaró Gutiérrez Gutiérrez.

La también activista consideró que se presentan agresiones por razón de género, ya que encontró que Estrada Ferreiro intenta descalificar la imagen de la diputada con cuestiones de su vida privada.

“El Artículo 20 de la ley, Acceso de Mujeres a una Vida sin Violencia, habla de qué es la violencia política y dentro de los supuestos o de las formas de hacerlo es realizar cualquier acto o expresión, porque él, el Alcalde, ha hecho expresiones verbales que descalifican a las mujeres en el ejercicio de las funciones públicas y políticas, con base en estereotipos de género, es decir, todo lo que él ha expresado hacia la diputada entra en esta conducta de violencia política de las mujeres”, explicó,

“También en el delito mismo en la Ley General en Materia de Delitos Electorales habla de que comete delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o por otra persona ejerza cualquier tipo de violencia, refiriéndose a la física, emocional, psicológica, etcétera, contra las mujeres que afecta el ejercicio de sus derechos políticos en este caso en su desempeño del cargo público”, agregó.

Gutiérrez Gutiérrez encontró que las declaraciones del Alcalde en contra de la diputada intentan menoscabar su imagen pública y limitar sus derechos políticos electorales, conducta que se tipifica como un delito y ahí la diputada pudiera denunciarlo penalmente, decisión que es personal de Domínguez Nava de acudir o no a la Fepade.

“Hemos observado además en el Alcalde rasgos agresivos contra las mujeres, no es la primera vez, de hecho no acepta asesoría, menos de las mujeres, es su personalidad que no permite incorporar la perspectiva de género y difícilmente lo hará porque ya va para dos años y no ha cambiado”, manifestó.

La presidenta del CMAS detalló que se le ha dicho que hay que desarrollar políticas públicas con perspectiva de género y Estrada Ferreiro se ha negado bajo el argumento de que gobernará para hombres y mujeres, por lo que consideran que en realidad no entiende lo que ello significa.

El 2021, año de elecciones

Para el intenso año político que se avecina, en el que se votará por nueva legislatura, alcaldías y gubernatura, Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez hace un llamado para que se lleve a cabo un proceso con civilidad y que las mujeres no sean víctima de la violencia política que ya se está presentando.

“Los principales actores aquí son los partidos políticos, son los que van a indicar la pauta a seguir de sus integrantes, las y los dirigentes de los partidos políticos van a ser fundamentales en cómo se desarrolle y en qué tan violento o qué tan pacífico va a ser este proceso, para permitirle a las mujeres que ejerzan sus derechos políticos electorales, que sabemos que son derechos ciudadanos fundamentales y se tienen que respetar”, declaró.

También pidió que se reconozcan las habilidades y capacidades de las mujeres, ya que recurrentemente ha escuchado comentarios que intentan mermar las capacidades, aludiendo que las mujeres no participan o que no están preparadas, lo cual solo genera desconfianza en la ciudadanía que sale a votar.

“De alguna manera minimizan lo que vienen haciendo las mujeres, ya se viene haciendo desde hace muchos años, pero en las últimas décadas con mayor profundidad, entonces consideramos que se ha avanzado bastante normativamente, las prácticas discriminatorias siguen existiendo, como se casos de violencia política contra las mujeres y se va a dar mucho en el ambiente político en un proceso electoral que viene”, enfatizó.

Por último, dijo que espera que haya cordura, pero que quede claro que ahora se pueden denunciar estos delitos y se puede inhabilitar a quienes los cometan.