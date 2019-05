Grand slam de Davis y jonrÃ³n de BÃ¡ez elevan a Cachorros

CHICAGO._ El puertorriqueño Javier Báez rompió el empate con un jonrón al abrir el octavo inning, y los encendidos Cachorros de Chicago superaron una desventaja de cuatro carreras para derrotar 6-5 a los Cardenales de San Luis.

Con cuenta de 2-2, Báez conectó su 11mo vuelacercas a lanzamiento de John Brebbia (1-1). La pelota salió por el jardín derecho y los Cachorros lograron su sexta victoria consecutiva, su mejor racha en la temporada. Los aficionados corearon “¡Javy! ¡Javy!” cuando el jugador salió a agradecer los aplausos y la ovación.

En el primer cuadrangular de su carrera, Taylor Davis conectó un grand slam para el empate en el cuarto episodio contra el abridor de San Luis Michael Wacha.

