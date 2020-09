Grandes Ligas arrancará su temporada 2021 el jueves 1 de abril

Las Mayores anunció que la pretemporada del año entrante empezará de manera oficial el sábado 27 de febrero

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Grandes Ligas anunció que la pretemporada del 2021, presentada por Camping World, empezará de manera oficial el sábado 27 de febrero con cada uno de los 30 clubes de las Mayores Ligas en acción en las Ligas del Cactus y de la Toronja.

Partidos de exhibición selectos se realizarán en estadios de Grandes Ligas y en instalaciones de los Entrenamientos de Primavera desde el domingo 28 de marzo hasta el martes 30 de marzo.

La temporada regular del 2021 iniciará con cada uno de los 30 clubes jugando su partido inaugural de la temporada el jueves 1 de abril, jornada que contará con 10 enfrentamientos divisionales entre los 15 juegos.

La primera jornada tendrá los siguientes duelos: Orioles vs. Medias Rojas, Indios vs. Tigres, Dodgers vs. Rockies, Mets vs. Nacionales, Astros vs. Atlético, Piratas vs. Cachorros, Diamondbacks vs. Padres, Gigantes vs. Marineros, Cardenales vs. Rojos, Rangers vs. Reales, Bravos vs. Filis, Medias Blancas vs. Angelinos, Rays vs. Marlins, Azulejos vs. Yanquis, Mellizos vs. Bravos.

(Con información de MLB)