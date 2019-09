Grandes Ligas establece récord de jonrones en una temporada

BALTIMORE._ Con su 21er cuadrangular del 2019, el intermedista dominicano de los Orioles de Baltimore, Jonathan Villar, hizo historia en el partido del miércoles contra los Dodgers de Los Ángeles.

Villar pegó el jonrón 6 mil 106 de esta temporada en las Grandes Ligas, que superó la marca de 6 mil 105 que se fijó en el 2017. Éstas son las únicas dos campañas en la historia con al menos 6 mil bambinazos.

En el 2017, el récord fue establecido por el jardinero de los Reales, Alex Gordon, quien sacudió el vuelacercas 5 mil 694 del año. El jonrón de Gordon rompió la marca que se fijó en la temporada del 2000.

Jonathan Villar's 3-run HR tonight was Home Run number 6,106 of the year in baseball this season.

The most in one season in @MLB history.

(Via - @masnOrioles) pic.twitter.com/rGn408FwAe