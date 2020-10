Grandes Ligas investiga a Justin Turner por celebrar con Dodgers tras dar positivo por Covid-19

En un comunicado, la liga criticó al veterano tercera base, diciendo que puso en riesgo a todos a su alrededor

Noroeste / Redacción

Grandes Ligas dijo el miércoles que está comenzando una investigación sobre las acciones del antesalista de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, quien fue retirado del Juego 6 de la Serie Mundial después de dar positivo por Covid-19, pero aún salió al campo después del juego para celebrar el título con sus compañeros de equipo.

"... Tras la victoria de los Dodgers, está claro que Turner optó por ignorar los protocolos conjuntos acordados y las instrucciones que le dieron con respecto a la seguridad y protección de los demás", dijo. "Si bien el deseo de celebrar es comprensible, la decisión de Turner de dejar el aislamiento y entrar al campo fue incorrecta y puso en riesgo a todas las personas con las que entró en contacto. Cuando MLB Security planteó la cuestión de estar en el campo con Turner, se negó enfáticamente a cumplir..."

Turner dio positivo y fue retirado de la victoria del equipo por 3-1 en la Serie Mundial en el Juego 6 contra los Tampa Bay Rays el martes por la noche en Arlington, Texas.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, confirmó la prueba positiva después del juego y le dijo a Fox: "Es una noche agridulce para nosotros".

Turner estuvo de 3-0, con dos ponches, antes de salir del juego para comenzar la octava entrada. El equipo no dio un motivo de su salida cuando fue sustituido.

"¡Gracias a todos!" Turner tuiteó después del juego. "Me siento genial, no tengo ningún síntomas. Simplemente experimenté todas las emociones que puedas imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de LA #WorldSeriesChamps".

La declaración de Grandes Ligas dijo que se están implementando más pruebas.

"Anoche, se realizaron hisopos nasales en el grupo de viaje de los Dodgers", dijo la liga. "Tanto los Rays como los Dodgers fueron evaluados nuevamente hoy y su viaje de regreso a sus ciudades de origen se determinará después de ser aprobados por las autoridades correspondientes".

(Con información de ESPN)