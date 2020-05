Grandes Ligas realizaría hasta 10 mil pruebas semanales a peloteros

La esperanza de la liga es reabrir a mediados de junio las instalaciones y celebrar el Día Inaugural en julio

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Los planes de retorno de las Grandes Ligas incluyen realizar más de 10 mil pruebas de coronavirus por semana, la revisión de estadios y entornos para alentar el distanciamiento social y rigurosas reglas destinadas a prevenir la propagación de Covid-19, según un borrador obtenido dado a conocer por la cadena ESPN.

El documento, al que le faltan varias secciones, se expandirá más allá de sus 67 páginas cuando esté completo. La esperanza de la liga es reabrir a mediados de junio las instalaciones y celebrar el Día Inaugural en julio.

Varios funcionarios que ya vieron el manual se mostraron escépticos sobre la capacidad de implementarlo, especialmente en un corto periodo de tiempo. Si bien su minuciosidad en algunas áreas es evidente, una serie de preguntas quedan sin respuesta, problema que se abordará a medida que la liga y la Asociación de Jugadores continúen negociando su propio acuerdo de regreso al terreno de juego.

Por ahora, cubre pruebas, viajes, ajustes en el estadio y una amplia gama de otros temas. Los jugadores e integrantes del staff del que no participen se sentarán en gradas, separados por al menos seis pies. Aplicarían los mismos estándares de distanciamiento al himno nacional. Los abrazos estarían prohibidos bajo el plan, al igual que los escupidores, el consumo de tabaco y las semillas. Los lanzadores tendrían sus propias bolas para lanzar durante las sesiones de bullpen. Se invitaría a no bañarse en los estadios después de los juegos y no se les permitiría tomar taxis o usar aplicaciones para compartir viajes en la carretera.

A pesar de la conmoción en cómo se ve el beisbol, y la vida de quienes lo juegan, los protocolos de salud respaldan el manual. MLB dividiría a las personas en niveles de seguridad, con el Nivel 1 (jugadores, personal en el campo y personal médico) y Nivel 2 (otros empleados "esenciales", incluidos los funcionarios de recepción). Alrededor de 100 personas comprenderían los dos niveles superiores, con otro personal que no necesariamente interactúa con ellos, como equipos de limpieza y jardineros, en el Nivel 3.

Según el plan, los jugadores se someterían a pruebas de temperatura múltiples diariamente, incluso en casa antes de venir al estadio. MLB probaría a los individuos de Nivel 1 y 2 para detectar coronavirus varias veces a la semana, según el documento, llamando a las pruebas "un componente crítico" del regreso del juego. Los miembros de la familia también serían evaluados.

Además, el documento dice que la liga "ofrecerá diagnósticos gratuitos y pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud u otros socorristas en las ciudades de origen de las franquicias como un servicio público".

Aquellos que resulten positivos serán puestos en cuarentena de inmediato, aunque el documento no especifica qué sucedería si un individuo de Nivel 1 o 2, que son los únicos a los que se les permite viajar, es diagnosticado con Covid-19 en el trayecto. El regreso de una prueba positiva requeriría dos pruebas negativas, sin síntomas y un visto bueno del personal médico del equipo.

Aunque el documento dice que "las personas de alto riesgo" que podrían estar en riesgo si están infectados con Covid-19 pueden optar por no jugar, no se dirige a otros con preocupaciones similares.

Se requeriría que los jugadores usen máscaras en todas partes excepto en el campo y durante actividades extenuantes. Sus actividades fuera del estadio también cambiarían, particularmente en la carretera, donde no se les permitiría salir del hotel para comer en restaurantes.

El plan requeriría un entrenamiento de primavera de tres fases, en el que llegarían los lanzadores y los receptores, luego posicionarían a los jugadores. La tercera fase incluiría un número limitado de juegos de exhibición.

(Con información de ESPN)