Grandes Ligas rinde hoy homenaje a las Ligas Negras

Las Ligas Negras están recibiendo el reconocimiento que se merecen este domingo. Todos los clubes de las Mayores celebran el 100mo aniversario de las Ligas Negras, con todos los jugadores, mánagers, coaches y ampáyers portando el logo del 100mo aniversario de las Ligas Negras durante los juegos de hoy.

Las festividades, originalmente pactadas para el 27 de junio, pero pospuestas debido a la pandemia de Covid-19, coronarán lo que se ha convertido en una celebración a lo largo del verano de la liga y sus jugadores, a 100 años de su fundación. Bob Kendrick, el presidente del Museo de Beisbol de las Ligas Negras, cree que la celebración no habría sido posible de no ser por el apoyo de Major League Baseball y la Asociación de Jugadores, que contribuyeron con una donación conjunta de un millón para el museo en febrero.

“Estamos bien emocionados por el domingo”, exclamó Kendrick. “Aun cuando no es la manera en la que lo teníamos planeado, con fanáticos en los estadios y un ambiente lleno de energía alrededor de esta celebración, tenemos una de las plataformas más significativas para contar la riqueza de la historia de las Ligas Negras. Este gran museo como el custodio de dicha historia es algo de lo que todos nos sentimos bien orgullosos”.

