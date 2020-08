Grandes Ligas se une al boicot de la NBA y se posponen tres juegos

Los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati no disputarán su partido de este miércoles en la noche en el Miller Park.

En un comunicado, ambos cuadros informaron que prefieren poner atención a los problemas de su país que realmente importan, como la injusticia racial y la opresión sistémica.

From the players of the Milwaukee Brewers and the Cincinnati Reds: pic.twitter.com/qkhH4AmBKm