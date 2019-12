Gremio de abogados exige que adecuen la Unidad Administrativa y juzgados para discapacitados

José Antonio Serna Valdés dice que hay colegas con alguna discapacidad y no pueden desplazarse con facilidad en estos edificios

Belizario Reyes

El gremio de abogados exigió públicamente que en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado y en los diversos juzgados se adecuen las instalaciones para que faciliten el ingreso a las personas con alguna discapacidad.

Fue el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, José Antonio Serna Valdés, quien invitó a la reunión que los integrantes de esa agrupación sostuvieron este sábado con el nuevo Vicefiscal en la zona sur del estado, José Francisco López Leal, al abogado Javier Medoza García para hacer dicha exigencia, ya que tiene una discapacidad para caminar y actualmente ya tiene que andar en silla de ruedas.

“Es un abogado que en su ejercicio profesional tiene algunas discapacidades pero tiene toda la voluntad de cumplir como abogado, como colega aquí con nosotros, y nosotros como gremio escuchamos esta inquietud y demanda pública precisamente porque las instalaciones de la Unidad Administrativa y de diversos juzgados parece que no son incluyentes”, añadió Serna Valdés.

“Que carecen de esa inclusión en donde abogados por alguna situación especial de la vida no cuenten con las capacidades normales físicas, pero son brillantes mentalmente puedan ejercer, seguir la profesión como cualquier ser humano”.

Recordó que aprovechando que recientemente se celebró el Día Mundial de la Discapacidad en Sinaloa se debe de voltear a ver esta situación, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y todos los ejecutivos que están en la administración pública deben de hacer lo necesario y suficiente para que en las instalaciones de los juzgados, tribunales y agencias del Ministerio Público se prevea las condiciones mínimas y necesarias que la Ley de Construcción, de diversos reglamentos y derechos humanos contemplan.

“Por eso es importante que se genere presupuestos suficientes para resolver esa situación y que no estemos en ese retroceso, que nuestra sociedad no sea calificada y nuestro estado sea calificado de no inclusión porque son los edificios que ponen la cara pública, son los edificios que ponen el ejemplo, ¿cómo entonces sancionar a los demás que no cuentan con esas reglas si los propios edificios de la administración pública no los tienen?”, reiteró.

“Por eso en un llamado de congruencia se les pide que se apoye y se dote de toda esa infraestructura que requieren las edificaciones para que eso no sea una limitante y personas como el abogado aquí presente a quien respaldamos como colegio puedan desarrollar su libre ejercicio profesional, así como también los justiciables que también por alguna situación carecen de alguna capacidad física y por eso se les trata en un sistema discriminatorio”.

Por su parte el abogado Mendoza García recordó que tiene más de 20 años laborando en esa profesión y su situación de origen no es la que tiene ahorita que desplazarse en silla de ruedas por el avance de su edad, pero anteriormente subía y bajaba escaleras con apoyo de sus muletas pues usa aparato ortopédico y no se le dificultaba subir y bajar ningún edificio.

“Pero la edad avanza y ya la necesidad de tener accesos que le puedan a uno permitir la libertad completa de desarrollar lo que tengas que hacer al día sin estar necesitando de favores o de ayuda de ulteriores personas, que eso es muy agradecible, sin embargo, hacerlo por propia voluntad (sin ayuda de alguna otra persona) es indispensable”, continuó.

Recordó que desde que Mario López Valdez era Gobernador de Sinaloa autorizó la construcción de lámparas e instalación de elevadores en la Unidad Administrativa, pero acabó esa administración e inició la de Quirino Ordaz Coppel que tiene conocimiento de esa situación y la obra ni siquiera ha iniciado y no se sabe si se llevará a cabo.

“Me está afectando de manera muy importante este hecho de que por ejemplo los edificios públicos como los de la Procuraduría (FIscalía) rentan edificios a particulares o adquieren edificios en lugares donde ponen oficinas para atender al púbico en segundas plantas para ciertas personas”, reiteró en entrevista.

No se deben rentar ese tipo de edificios si van a tener ese problema que dificultan el acceso a personas con discapacidad para caminar por eso es el llamado al Poder Ejecutivo para que se sensibilice con este tipo de situaciones, se sabe que de la voluntad que el Gobernador tiene con las personas discapacitadas y se ha visto la intervención de su esposa también con este tipo de temas como presidenta del DIF, agregaron tanto Mendoza García como Serna Valdés.

“Y por eso de alguna manera públicamente hacemos una demanda respetuosa para que se pudiera atender este tipo de asuntos y personas como el licenciado y otros justiciables que hacen uso del aparato de justicia puedan salir adelante con esta situación”, reiteró el dirigente de abogados Serna Valdés.